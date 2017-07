20 años de las 20 primeras

El progreso del fútbol femenino en España se condensa en 20 años. Los que han pasado desde el debut de la Selección en la fase final de la Eurocopa. El combinado que entonces dirigía Ignacio Quereda se midió a Francia, Suecia (anfitriona) y Rusia en la fase de grupos, para después caer en semifinales frente a la potente Italia. Aquel tercer puesto supuso el mejor resultado en la historia del país y abrió camino a las nuevas generaciones.

Entre las convocadas (Roser Serra, Marina Nohalez, Judith Corominas, María Antonia Is, Arantza Del Puerto, Beatriz García, Rosa Castillo, María Luisa Puñal, Mari Mar Prieto, Alicia Fuentes, Yolanda Mateos, Maider Castillo, Eli Capa, Vanessa Gimbert, María Isabel Parejo, María Jesús Pal, Silvia Zarza, Auxi Jiménez, María Ángeles Parejo y Arrate Guisasola) no figuraba ninguna jugadora aragonesa, pero hay una (Maria Luisa Monzón) que hasta el último momento se vio con opciones de disputar el torneo.

Gusa -como era conocida en los terrenos de juego- actuaba de portera, y entre 1995 y 1997 fue habitual en las listas de Quereda. En ese periodo llegó a disputar encuentros amistosos y de clasificación para la cita continental, pero tuvo que abandonar su sueño por motivos laborales. “Al principio no me importaba cerrar la tienda para acudir a las convocatorias. Después vi que no iba a poder ganarme la vida con el fútbol y se me fue la ilusión”, explica Maria Luisa, antes de detallar el salario que recibieron por una concentración en el Reino Unido.