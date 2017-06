El exzaragocista Álvaro Arbeloa confirma su retirada

El futbolista Álvaro Arbeloa, formado en la cantera del Real Zaragoza y que la última temporada militó en el West Ham United inglés, ha confirmado su retirada del fútbol profesional tras 16 temporadas y ha asegurado que ha sido "un afortunado" por haber jugado en el club de su "vida", el Real Madrid, además de afirmar que ha decidido poner fin a su carrera porque no le atrae "el tema económico" de jugar en otras ligas como China o Estados Unidos.

"Ya tengo decidido colgar las botas, dejar el fútbol. He hablado con muchos compañeros, amigos, y todo el mundo me ha animado a que siga", confirmó en una entrevista con el diario deportivo MARCA. "Sé que he sido un afortunado por todo lo que he vivido y ganado. He jugado en el club de mi vida. Me quedo con el día a día", añadió.

El lateral salmantino subrayó que ha vivido el fútbol como ha querido y que en este momento no siente la necesidad de poner rumbo a ligas exóticas. "Para mí, el fútbol ha sido pelear día a día, competir. Las opciones de seguir jugando al fútbol por el tema económico, como irte a China o Estados Unidos, es algo que ahora, cuando ha llegado el momento, no me lo he planteado", explicó.