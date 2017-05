El Barça va con la penúltima bala a Las Palmas

Las Palmas sólo se juega ese orgullo de ganar el último partido en casa y olvidar las últimas derrotas. Llevan cinco partidos sin ganar los de Quique Setién, que tampoco se juega nada una vez que confirmó su salida del club canario y espera nuevo destino. El Barça, por contra, es líder pero sabe que no puede fallar si quiere aprovechar un posible tropiezo del Real Madrid para revalidar un título que no depende de sus resultados.

Un autoritario 5-0, con goles de Messi, Arda Turan, Aleix Vidal y doblete de Luis Suárez, fue el resultado de un partido en el que el Barça pasó por encima de los canarios en el Camp Nou. Sin historia, sin igualdad, sin tensión, así superó el Barça el escollo de un equipo por entonces entonado. Ahora, Las Palmas vive una crisis de resultados, de juego, incluso de relaciones tensas entre técnico y directiva que podría tener su fin con un triunfo ante los de Luis Enrique Martínez.

Con la permanencia asegurada, Las Palmas se ha relajado y ello ha provocado una serie de cinco jornadas sin ganar, con un único empate ante el Alavés en casa (1-1) y derrotas ante Athletic Club (5-1), Leganés (3-0), Atlético de Madrid (0-5) y Sporting de Gijón (1-0). Unos malos resultados que serían maquillados, harto olvidados, superando al Barça y devolviendo la moneda de la primera vuelta a los catalanes.

El conjunto canario tratará de olvidar el ambiente enrarecido tras el anuncio de Quique Setién, hace un mes, de su no continuidad en el club. Su principal arma será un Jesé Rodríguez con ganas de ayudar a su querido Real Madrid y un Kevin Boateng que intentará recuperar el olfato goleador. Quién no estará es Livaja, sancionado hasta el final del curso.

En duda se mantienen Vicente y Tana, con molestias durante la semana. Pero el Barça se juega mucho, ya que el posible doblete Liga-Copa está en juego. Revalidar el título de LaLiga pasa por no relajarse ante el Las Palmas, no confiarse y buscar el triunfo desde el primer momento. A la misma hora empezará en el Santiago Bernabéu el Real Madrid-Sevilla, en uno de los partidos más complicados para los blancos de los tres que tienen por jugar, y donde el Barça tendrá un oído puesto.

Los blaugranas llegan a Las Palmas sin el polivalente y últimamente protagonista Sergi Roberto, sancionado, y sin los lesionados Aleix Vidal, Mathieu, Rafinha y Gerard Piqué, que no se entrenó con sus compañeros en las últimas sesiones por "malestar general con dolor abdominal. El Barça ha ganado sus últimos cinco partidos en LaLiga y está apretando al máximo a su eterno rival, que aguanta pese a que el Clásico fue blaugrana. Con triunfos ante Real Sociedad, Real Madrid, Osasuna, Espanyol y Villarreal están en buena forma y quieren no dejarse nada por el camino para no poder achacarse nada en este final de campaña mucho más regular que el inicio, donde volaron puntos inesperados del Camp Nou que ahora podrían haber cambiado el escenario.