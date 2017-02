El Celta salva los muebles en una jornada de Europa League con sorpresas

El Gante belga y el APOEL chipriota dieron la campanada de los dieciseisavos de final de la Liga Europa y eliminaron al Tottenham (2-2) y al Athletic (2-0) , respectivamente, en una jornada en la que el Celta remontó al Shakhtar para unirse al Mönchengladbach, Roma, Anderlecht, Manchester United, Ajax, Lyon y Schalke en los octavos de final. Tanto Tottenham como Athletic vivieron una noche aciaga en la que fueron superados por dos rivales de menor entidad sobre el papel . Ambos clubes se quedaron fuera del sorteo de manera sorprendente y no estarán en el próximo bombo que establecerá los emparejamientos de la siguiente ronda.

El primero en caer fue el Athletic, que tenía un resultado positivo del choque de ida tras ganar 3-2 en San Mamés al APOEL de Chipre. Sin embargo, los hombres de Ernesto Valverde no supieron mantener la ventaja y perdió 2-0 de manera estrepitosa para quedarse fuera del torneo. Aunque dominó muchas fases del partido y dispuso de las ocasiones más claras en las botas de Iñaki Williams, no pudo marcar y se fue a la calle por el empuje de su rival, que a los 17 segundos del inicio de la segunda parte marcó por medio de Pieros Soteriou con un remate acrobático. Después, desde el punto de penalti, el griego Giannis Gianniotas acabó con las esperanzas del Athletic, incapaz de recortar distancias ante diez jugadores por la expulsión de Pieros Soteriou. El equipo de Valverde no pudo ante la pasión chipriota y protagonizó una de las grandes sorpresas de los dieciseisavos de final.

Un par de horas después la sorpresa la dio el Gante belga, que cerró la puerta de los octavos de final al Tottenham e hizo bueno el resultado de la ida, 1-0 en Bélgica. El equipo de Mauricio Pochettino fue a por el partido desde el principio y pronto igualó la eliminatoria con un gol de Christian Eriksen, que resolvió a la perfección un mano a mano. Después, en el minuto 20, Harry Kane se marcó un tanto en propia meta y el gol del keniano Victor Wanyama a media hora para el final dio algo de esperanza al público de White Heart Lane. Sin embargo, no vio a su equipo pasar del 2-1 e incluso sufrió el 2-2, obra del francés Jérémy Perbet, y que acabó con cualquier esperanza del Tottenham de seguir vivo en la competición.

Como era esperado, también se fue a la calle el Villarreal. Tenía la misión imposible de remontar un 0-4 y, aunque no lo consiguió, por lo menos cumplió ante un equipo con algunos suplentes. Ganó 0-1, con un gol del colombiano Rafael Borre y no pudo aumentar la renta por culpa de la falta de efectividad en los últimos metros: Roberto Soriano disparó al larguero y Rodrigo Hernández no celebró un tanto por el acierto del portero brasileño Alisson, con quien también se encontró Roberto Soldado y Borre en otras dos ocasiones.

El honor de los equipos españoles lo salvó el Celta, que tenía que dar la vuelta al 0-1 que consiguió el Shakhtar Donetsk en el estadio de Balaídos. Era una misión complicada y con muchísimo sufrimiento consiguió cumplir con su objetivo. Los hombres de Eduardo Berizzo tuvieron muchas oportunidades para igualar la eliminatoria antes del final. Iago Aspas, en varias ocasiones, fue el mayor agitador del conjunto gallego. El internacional español chocó contra el portero Pyatov y sólo de penalti, en el minuto 90, pudo batir al meta ucraniano. Ese tanto agónico permitió al Celta alargar la eliminatoria hasta la prórroga, en la que el argentino Gustavo Cabral se disfrazó de héroe para marcar el 0-2 con un cabezazo a la salida de un córner que evitó el desastre español en la Liga Europa.

En la eliminatoria más igualada de todos los dieciseisavos de final, el Mönchengladbach derribó todos los muros que se fue construyendo el Fiorentina a su alrededor para estar en la próxima ronda. Si en la ida perdió 0-1, en Florencia llegó a perder 2-0 con los goles de Kalinic y Borja Valero en el primer acto. Sin embargo, la aparición de Lars Stindl, con un triplete, fue providencial para el conjunto alemán. Stindl salió al rescate de sus compañeros con mucho oportunismo y el danés Andreas Christensen cerró el marcador con un 2-4 espectacular que echó de la competición a la escuadra italiana.

En el Amsterdam Arena, el Ajax tenía que hacer bueno el 0-0 que consiguió en el choque de ida ante el Legia Varsovia polaco. Ese empate sin goles era peligroso a la vez que positivo si se sabía gestionar y los hombres de Peter Bosz lo hicieron bien. Salieron a dominar el partido y protagonizaron todas las ocasiones. Antes del tanto de Nick Viergever justo en la reanudación y que al final sirvió para dar la clasificación al Ajax, pudo marcar el marroquí Hakim Ziyech con un disparo al palo; y, después, pudo cerrar la eliminatoria Kasper Dolberg con un disparo que se marcho fuera por poco. El cuadro polaco sólo asustó al final pero fue insuficiente. El Ajax estará en octavos.

El Besiktas turco también estará en esa misma ronda tras volver a ganar al Hapoel Beer Sheva israelí. Después de vencer 1-3 en la ida, estará en el sorteo tras ganar 2-1 en su estadio con un golazo del camerunés Vincent Aboubakar y con un tanto de Cenk Tosun al final del duelo. El Zénit sufrió un varapalo importante ante el Anderlecht. Tenía la misión de remontar un 2-0 y estuvo a punto de conseguirlo. Se puso por delante en el marcador con dos goles del brasileño Giulano y con otro de su compañero Leander Dendoncker, pero en el último suspiro apareció el sueco Isaac Kiese para erigirse como el héroe de su equipo con un cabezazo salvador para el equipo belga.

En el resto de partidos, el Olympiacos siguió adelante tras ganar 0-3 al Osmanlispor; el Copenhague hizo bueno el 1-2 de la ida y empató 0-0 con el Ludogorets para clasificarse; el Genk ganó 1-0 al Astra rumano y se mantiene en la pelea; el Lyon goleó 7-1 al AZ Alkmaar y logró un resultado global de 11-2; y el Rostov empató 1-1 con el Sparta Praga y sigue vivo tras el 4-0 del primer choque.