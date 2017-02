Clara Martínez: "Vi venir el balón y pensé que me tenía que atrever"

El gol derivó en el 1-0 (posteriormente vino el empate visitante) y en un sinfín de reacciones. “Al entrar al vestuario tenía mensajes de amigos y también de personas que hace tiempo que no veo. Me felicitaron y mostraron su asombro por lo que acababa de hacer”, explica Martínez, que efectuó la chilena “como último recurso”.

“Vi venir el balón de lejos y se me pasaron muchas cosas por la cabeza. Podía haber controlado el balón, pero en el último momento pensé que me tenía que atrever. Fue un recurso intencionado”, valora la zaragozana, y recuerda que sus compañeras ya venían sospechando que podía suceder algo similar: “En los entrenamientos me gusta probar cosas nuevas y ellas me dicen que estoy loca. Por eso no paraban de reír. Pensaron que esa chilena solo se me podía ocurrir a mí”.

A la conclusión del partido, las redes sociales también se hicieron eco de su tanto. Más aún cuando a última hora del domingo Fernando Torres anotó frente al Celta de forma similar. “Me han citado por muchos mensajes a través de Facebook, Twitter o Instagram; en varios de ellos me comparaban con Torres. Es increíble lo que estoy viviendo”, concluye.