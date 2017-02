Casillas revoluciona las redes sociales con dos grandes paradas

Después del trascendental duelo portugués, el guardameta español está revolucionando durante el fin de semana las redes sociales, especialmente con la última parada, que se ha hecho viral en Internet.

"Gracias fenómeno. No sé como he llegado... me duele el 'lomo' aún", le respondía el propio Casillas en su cuenta personal de Twitter al jugador de baloncesto, Rudy Fernández, que le felicitó tras la gran intervención.