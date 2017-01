Empate ante el colista

Alberto Carbonell, central azulgrana, salvó un punto para el Deportivo Eldense después de que el Ebro remontara el gol inicial de Cheikh. Los zaragozanos no pudieron anotarse el triunfo tras remontar el 1-0. En los minutos postreros el Eldense, que ya había efectuado los tres cambios, se quedó en inferioridad numérica por la lesión de Carbonell y el Ebro no supo amortizarlo. Los aragoneses sólo han sumado 3 puntos de los últimos 15 posibles y todavía no han ganado en 2017. Con Alain muy activo, llegaron las primeras oportunidades de los visitantes, que el meta italiano Zanier se encargó de frustrar. Los visitantes fueron mejores durante toda la primera mitad, pero llegaron perdiendo al descanso.