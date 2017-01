De Tauste al 'Real Madrid de Kuwait'

"Las mañanas son tranquilas. A primera hora, evitando las horas de más calor, paseo una hora por la playa. Me tomo un café, me acerco a un centro comercial si necesito comprar algo y preparo el entrenamiento de la tarde. Después de comer, estudio inglés y veo un par de vídeos del rival". El aragonés Félix Pellicena ha cambiado en unas semanas su vida en Tauste por la lejana ciudad de Kuwait, donde entrena desde el 1 de enero al equipo de fútbol sala del Qadsia, algo así como el Real Madrid del país árabe.

Y, ¿cómo termina un entrenador de fútbol sala zaragozano dirigiendo a uno de los clubes punteros de Kuwait? "Ya estuve aquí hace tres años en contacto con otro club. Viendo sus infraestructuras, hablando con el personal… pero finalmente no fructificó la posibilidad de venir. Esta vez, la oportunidad ha surgido a través de Luis Fonseca, hasta hace unos días seleccionador nacional del país", relata Pellicena.

"La sección de fútbol sala (el club también tiene equipos de fútbol 11, balonmano, voleibol…) no estaba cumpliendo esta temporada los objetivos y decidieron prescindir del entrenador local y buscar alguien extranjero. Me surgió la posibilidad y no me lo pensé dos veces. Es el club más laureado del país y subcampeón del continente. Es algo así como el Real Madrid de Asia", agrega el técnico. Eso sí, como todo el país, está actualmente sancionado por la FIFA y no puede disputar competiciones internacionales, algo que resta potencia al equipo.

Mientras su mujer y sus dos hijos celebraban el Año Nuevo en Tauste, Félix Pellicena aterrizaba con su maleta y su pizarra en una aventura de la que apenas tenía referencias. "Me pusieron vivienda y coche, aunque realmente vivo a 30 segundos del pabellón. El club tiene una especie de gran complejo deportivo y recreativo. Hay piscina climatizada, tiendas… y la playa la tengo a 700 metros", describe.

Se instaló, visitó las instalaciones del club y se puso a trabajar. En el primer entrenamiento, Félix estaba explicando varios conceptos tácticos (a través de un jugador brasileño del equipo, su enlace comunicativo en las primeras semanas) cuando todos se pararon y comenzaron rezar. "Son diez minutos, cinco veces al día. Ellos rezan y después se continúa con la actividad. Hay mucho respeto por la religión y es algo propio de su cultura", comenta.

Pellicena, que en Aragón había entrenado al Horcona Pinseque, el Tauste o el Ebro Sala, dirige ahora a uno de los clubes más punteros de Asia que, eso sí, vive malos momentos deportivos. "Al día siguiente de llegar, cedieron al mejor jugador a otro equipo. Es algo que en España suena extraño, pero que aquí es habitual. Y ni te consultan. La competición es de ocho equipos y tres vueltas. Nosotros vamos sextos y el reto es terminar entre los cuatro primeros", señala.

Descartados ya para el título de liga, el gran objetivo es la Copa. La Copa Emir. "A mediados de mayo se disputa la Copa Emir. Es una competición muy importante y trataremos de hacer un gran papel, para el club este torneo es vital", apunta el preparador zaragozano, natural de Las Delicias. Y, ¿hay afición por el fútbol sala en Kuwait? "Con todos los partidos retransmitidos por televisión, los pabellones apenas presentan asistencia de público. Son complejos de 3.000 espectadores y van poco más de 200”, subraya. Solo la gran final de la Copa Emir llena los recintos deportivos.

Además de reflotar clasificatoriamente al equipo, el Qadsia le ha encargado otra misión principal: desarrollar el talento local. "Antes, los extranjeros tenían un papel principal, con jugadores de muchísimo nivel. Ahora, desde la sanción de la FIFA, el club quiere apostar por los jugadores locales. Antes apenas jugaban y ahora quieren que se formen bien y adquieran más protagonismo", explica.



Una apuesta que viene de la mano de la del país, que está tratando de impulsar el deporte entre los más jóvenes. "Kuwait es un país con mucha obesidad, colesterol y diabetes. El Gobierno está intentando que la gente haga deporte y dejen de ser una sociedad tan sedentaria", señala.