Mourinho abandona la entrevista pospartido a los 28 segundos

Aunque el United perdió por 2-1 en el KCOM Stadium, hizo bueno el triunfo 2-0 de la ida en Old Trafford para reservar su billete para la final del próximo 26 de febrero en Wembley, donde se medirá con el Southampton.

"Quiero felicitar a mis jugadores porque ha sido muy difícil llegar a esta final, y ahora estamos ahí", dijo un malhumorado Mourinho.

"No quiero decir nada más porque es suficiente. Estoy tranquilo, me comporté en el banquillo, no me expulsaron, no hubo ningún castigo, así que no tengo más palabras", declaró el portugués, antes de marcharse de la entrevista a los 28 segundos.

Mourinho estaba visiblemente descontento por la actuación del árbitro, Jon Moss, quien pitó un polémico penalti en contra de su equipo por una falta del argentino Marcos Rojo que no existió y más tarde obvió uno a su favor por una falta que sufrió Smalling dentro del área.