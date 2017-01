Sevilla y Barcelona mantienen la presión sobre el Real Madrid

El Sevilla y el Barcelona ganaron en Pamplona a Osasuna (3-4) y en Ipurúa al Eibar (0-4) y mantienen la presión sobre el Real Madrid, en tanto que el Atlético de Madrid vio frenada su marcha en San Mamés (2-2) y perdió más terreno.



Tras la ajustada y difícil, sevillistas y barcelonistas respondieron con triunfos dominicales fraguados de forma bien distinta. El equipo de Jorge Sampaoli tuvo que esperar de nuevo a los últimos minutos para rematar a Osasuna y el de Luis Enrique Martínez no sufrió tanto en Eibar., que aún tiene pendiente el partido aplazado de Mestalla ante el Valencia por la disputa del Mundial de Clubes. Elle deja a seis del conjunto azulgrana y a ocho del Real Madrid, idéntica situación en la que queda la Real Sociedad, que ganó un interesante duelo al Celta (1-0).Elde Sampaoli, que no pierde en Liga desde que lo hiciera en Granada (2-1) el pasado 11 de diciembre, acabó la primera vuelta con su. Supo sufrir y, de nuevo, rubricó la victoria en los últimos minutos ante un colista Osasuna que se había adelantado dos veces.. Marcó tres goles, dos en la portería osasunista y otro en la suya. Osasuna saboreaba al menos un punto, pero en el ya habitual 'arreón' final del Sevilla, el argentino, en los últimos minutos sentenciaron el encuentro.Pese al esfuerzo y al buen rendimiento en líneas generales del Eibar,bajo la batuta de Leo Messi. Lo peor fue la lesión en el tobillo derecho de Sergio Busquets, tras recibir al principio del choque una dura entrada de Gonzalo Escalante. Curiosamente, su sustituto,eibarresa con un disparo desde fuera del área ajustado al palo. Fue su primer gol liguero con la camiseta azulgrana.El tridente MSN remató la faena. El argentino, los máximos goleadores del campeonato, sumaron su decimoquinta diana, y el brasileñopuso la guinda en la prolongación.El, un frenazo para la marcha que llevaba el cuadro de Diego Pablo Simeone. Tampoco es mucha renta para un equipo vasco que queda a dos puntos de Europa. Pese a que se adelantó a los dos minutos con un tanto de Koke Resurrección,con goles de Íñigo Lekue, antes del descanso, y de Óscar de Marcos, al inicio del segundo tiempo. El Atlético, que había ganado sus cuatro partidos frente al Athletic Club en el nuevo San Mamés, tres de ellos con remontadas en el marcador, no pudo conseguirlo en esta ocasión.a diez minutos del final.La Real Sociedad, que visitará este jueves el Camp Nou en la Copa del Rey y el domingo el Santiago Bernabéu en LaLiga, se gana cada jornada el derecho a soñar con la 'Champions'.ante otro aspirante a puestos europeos como el Celta, que alineó un once con numerosas novedades al que venció al Real Madrid en la ida de los cuartos coperos. Fue su primera derrota de 2007 tras haber ganado todos los encuentros anteriores.El Sporting no pudo acabar con su sequía de victorias lejos de El Molinón. En el, tras la salida de Abelardo Fernández,y queda a cinco puntos del Leganés, que marca la salvación.