El Huesca choca con la efectividad del líder

Poca capacidad de sorpresa le queda a un hombre con la trayectoria de Anquela , y más a estas alturas del calendario. Por eso aleccionó claro a sus hombres de cómo se para a todo un Levante, aunque la fórmula era básicamente la misma que les había llevado a estar peleando a la cara contra el líder de la competición: elevar la concentración defensiva a la máxima expresión y multiplicarse a base de velocidad de cara a la meta rival. Para ello,Al margen de los cambios en los flancos, devolvió a Borja Lázaro a la punta de ataque después de que una gripe le hubiera dejado fuera de la última convocatoria y pese a que una gastroenteritis tampoco le hubiera permitido entrenar durante la semana completa.Funcionó el engranaje azulgrana con las tres piezas nuevas, y lo hizo de manera mucho más fluida que una semana antes.Pero la muralla levantina es firme se levante donde se levante, y se erigió en torno a su área para repeler cada llegada azulgrana. Melero y Aguilera daban una lección en el centro del campo, recogiendo cada rechace de la defensa visitante, pero ni a base de insistencia se consiguió penetrar en la línea de cuatro reforzada con unos mediocentros más que atentos a las ayudas.Así, no fue hasta el minuto 9 cuando una de las continuas internadas de Akapo llegó al área pequeña, aunque no logró rematar Borja Lázaro.. No había manera de descolocar a la defensa levantina, por mucho que los oscenses apelaran a los desdobles por bandas, multiplicando sus efectivos para la causa.A punto estaban los de Anquela de creerse la superioridad que estaban reflejando sobre el césped, cuando llegó el puñetazo encima de la mesa del líder, en un jarro de agua fría en la pelea azulgrana. Dos minutos después del primer lanzamiento entre los tres palos del Levante,Dejó sobre la lona el certero golpe a un Huesca que vio tambalearse con asombrosa facilidad el castillo que llevaba casi media hora construyendo.La situación obligó a Herrera a lucirse para evitar que el Levante se fuera al descanso con una renta más abultada.La reanudación volvió a demostrar la facilidad de los valencianos para crear peligro, ya que fue esta vez el palo el que impidió que el remate de Roger se fuera dentro, después de ganarle la espalda a la defensa azulgrana y batir a Herrera.Fue demasiado para el Huesca, al que el esfuerzo y la desesperación pasaban factura. Movió Anquela piezas para buscar refresco y algo de claridad, sacrificando el equilibrio de Aguilera para dar entrada a Camacho. Minutos después fue Alexander el que sustituyó a Vadillo y finalmente Urko Vera entró por Borja Lázaro.De este último fueron las más claras del último tramo, con varios remates dentro del área, demasiado fáciles para el portero levantino. Terminó el Huesca atacando en los cinco minutos de añadido, a modo de oleadas, con más corazón que criterio, y

Ficha técnica:

Sergio Herrera, Akapo, Íñigo López, Jair, Brezancic, Aguilera (Camacho, 58), Melero, Vadillo, Ferreiro (Alexander, 65), Samu Sáiz y Borja Lázaro (Urko Vera, 76).Raúl, Pedro López, Pier, Postigo, Toño, Natxo Insa, Campaña (Espinosa, 72), Lerma, Abraham (Saveljich, 83), Jason y Roger (Rafael, 66).0-1, min. 22: Jason. 0-2, min. 54: Roger.Víctor Areces Franco (Comité asturiano). Mostró tarjeta amarilla a Ferreiro, Aguilera, Borja Lázaro, Alexander y Brezancic por el Huesca y a Jason, Roger, Natxo Insa y Lerma por el Levante.Partido correspondiente a la vigesimoprimera jornada de liga, disputado en el estadio de El Alcoraz ante 3.149 espectadores.