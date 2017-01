"Tenemos que estar todos el domingo en La Romareda"

"Es un precio prácticamente simbólico.Esta semana hemos ido a colegios, clubes… hemos hecho un llamamiento importante para que este partido tenga mucha repercusión, la gente anime y empuje al equipo en un compromiso que va a ser muy difícil", apunta Berna. En principio, la idea era acercarse o incluso superar los 14.000 espectadores que presenciaron en el Vicente Calderón el Atlético de Madrid-Barcelona o los 8.000 que presenciaron en Valencia el derbi entre el Levante y el Valencia, pero hasta que no llegue la mañana del domingo, todo es bastante impredecible. "Somos conscientes de que es muy difícil acercarse a esas cifras, pero, subraya Berna.Además del aliciente de ganar en La Romareda, donde el club ya congregó a 10.000 aficionados en la final de la Copa de la Reina que se jugó en 2009,"Esta semana ha sido muy intensa con la preparación del partido en La Romareda y la operación de Minori. Todas están muy motivadas para dedicarle una victoria a su compañera. El rival no es el más propicio porque solo ha perdido un partido en toda la segunda vuelta, pero estamos con muchas ganas de conseguir la victoria", apunta el preparador aragonés, que hace poco más de un cumplió 300 encuentros al frente del equipo. Y, ¿se prepara de un modo distinto durante la semana un partido como este? "Dentro del vestuario, hemos intentado aislarnos. Para mi es una semana complicada porque no puede jugar todo el mundo.Es una pena que no puedan jugar todas, pero ellas saben que vamos a tener más oportunidades de vivir cosas como esta", resuelve Berna.Las jugadoras de pádelen el que ya han confirmado su presencia el alcalde de Zaragoza, Pedro Santisteve, y el concejal de Deportes, Pablo Híjar.