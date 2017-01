Raúl Goni cuelga las botas

Ocho años después de aquella fatídica tarde en Murcia,. El zaragozano se había dado de plazo hasta después de Navidad para tratar de estirar su carrera, que vivió la temporada pasada su último episodio en el Teruel, pero la rodilla le ha dicho basta. Visitó a más especialistas, trató de cambiar los hábitos… pero nada.Ya en la última temporada con el Teruel no podía entrenar y solo jugaba los partidos. Se me inflamaba la rodilla y tenía muchísimo dolor", relata con resignación el aragonés. "Tendré que volver a operarme tarde o temprano, al menos para poder salir a correr, porque ahora no puedo jugar ni una pachanga", lamenta.Porque a Goni se le cruzó la rodilla en 2009, pero también en 2013. Tras salir cedido al Real Madrid Castilla y al Cartagena, se desvinculó del Real Zaragoza y firmó en propiedad por el Sabadell, entonces en Segunda División. Allí sufrió primero una rotura en los abductores de su pierna derecha y, después,, explica con filosofía. "Si no me hubiera lesionado tenía grandes expectativas. Es algo que sientes, sabes y notas. Cuando estaba bien físicamente, antes de la lesión, me veía con mucha fuerza. Pero es lo que me tocó vivir", asume.

¿Un abogado entrenador?

Mientras las rodillas le dejaban apurar el fútbol en el filial del Real Zaragoza, donde regresó en 2014, y después en el Teruel, Goni estudió Derecho. "Terminé la carrera y ahora estoy empezando a trabajar con mis padres", apunta. A Goni le gusta el Derecho, pero a Goni también le gusta mucho el fútbol. Siempre ha sido su pasión. Por eso, pese a que ya no puede despejar balones, quiere seguir vinculado a la pelota., comenta. "No me he planteado ser entrenador de primer nivel o no, eso es algo que se verá con el tiempo. Yo quiero empezar desde abajo, con los más pequeños", apunta., explica Goni, que jugó 15 encuentros con el primer equipo tras debutar el 31 de octubre de 2007 en un Almería-Zaragoza (0-1, gol de Diego Milito).Pese a las lesiones, los procesos de recuperación y los malos momentos, Goni pone en valor también lo que supone cumplir el sueño de haber sido futbolista y, por ejemplo, "haber podido jugar en los mejores campos de España".Entré en el 2000 y viví todas las etapas formativas. Disfruté del ascenso y compartí vestuario con grandísimos jugadores", afirma.Desde la distancia, Goni observa ahora al Zaragoza "desde otra perspectiva". "Las comparaciones son odiosas. Cuando comencé a entrenar y debuté con el primer equipo, el año del descenso, había gente en el vestuario como Ayala, Aimar, Milito, D’Alessandro…Cuando yo estaba en Primera División, o eras de los mejores de tu hornada, o era imposible llegar al primer equipo. Ahora, en Segunda, creo que hay chavales en el filial que pueden cumplir de sobra", concluye.