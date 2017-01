La Abogacía del Estado recurrirá el archivo de la investigación a Xabi Alonso

La Abogacía del Estado va a recurrir el archivo de la investigación judicial al futbolista Xabi Alonso por fraude fiscal cometido presuntamente entre los años 2010 y 2012, cuando jugaba en el Real Madrid.



Fuentes próximas a la Abogacía han informado de la decisión de recurrir la resolución del titular del Juzgado de Instrucción número 40 de Madrid, Enrique de la Hoz, de sobreseer el caso.De acuerdo con el criterio de la Agencia Tributaria, impulsora de la denuncia contra Alonso, los servicios jurídicos del Estado pedirán la reapertura del caso, una medida que también estudia la Fiscalía.La Fiscalía de Madrid denunció a Alonso en febrero de 2016 tras investigar una denuncia de Hacienda por ese supuesto delito, pero lo hizo por mandato de la Fiscalía General del Estado tras un informe inicial en el que solicitaba el archivo de las actuaciones.Precisamente, el juez Enrique de la Hoz se ha apoyado en ese informe para sobreseer la causa abierta después de Hacienda descubriera que Alonso había vendido sus derechos de imagen a una firma radicada en Madeira, una operación que, a juicio de la Agencia Tributaria, era una "simulación".Pero el juez, de acuerdo con el criterio inicial de la Fiscalía, sostiene que no hubo ocultación, que Madeira no es un paraíso fiscal y que lo que hizo Alonso (que actualmente juega en el Bayern de Munich) fue aprovechar "la pericia" de sus asesores para encontrar la solución más ventajosa para sus intereses sin merecer por ello reproche penal.Alonso fue uno de los futbolistas denunciado por la Fiscalía de Madrid por posible delito contra la Hacienda Pública, como los también exmadridistas Ángel Di María y Ricardo Carvalho.También se investiga en Madrid por hechos similares al actual jugador del Real Madrid Fabio Coentrao y al ex del Atlético de Madrid Radamel Falcao.