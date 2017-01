El técnico italiano Claudio Ranieri (Leicester) ha obtenido este lunes el premio "The Best" al Mejor Entrenador del Mundo en 2016, durante la gala de la FIFA que ha tenido lugar en los Estudios TPC (Technology and Production Center) de Zúrich.





Al galardón, que fue anunciado y entregado por el astro argentino Diego Armando Maradona, también optaban los técnicos francés Zinedine Zidane (Real Madrid) y el seleccionador portugués Fernando Santos.



Ranieri (Roma, 20 de octubre de 1951), un veterano de los banquillos en diversas ligas, guió al modesto Leicester al primer título de la Premier League por delante de los grandes del fútbol inglés.



El entrenador italiano tampoco había ganado ninguna liga de primera división en sus cerca de 30 años de carrera en los banquillos. Al galardón, que fue anunciado y entregado por el astro argentino Diego Armando Maradona, también optaban los técnicos francés Zinedine Zidane (Real Madrid) y el seleccionador portugués Fernando Santos.Ranieri (Roma, 20 de octubre de 1951), un veterano de los banquillos en diversas ligas, guió al modesto Leicester al primer título de la Premier League por delante de los grandes del fútbol inglés.El entrenador italiano tampoco había ganado ninguna liga de primera división en sus cerca de 30 años de carrera en los banquillos.