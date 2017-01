Messi evita la derrota del Barcelona en el 90 con un golazo

El argentino Leo Messi evitó la derrota del Barcelona ante el Villarreal (1-1) con un gol de falta directa en el minuto 90 en un partido de dominio barcelonista pero en el que no encontró soluciones para superar la buena disposición sobre el campo del equipo de Fran Escribá.



El estreno del nombre del Estadio de la Cerámica vivió un intenso duelo de fútbol en el que ambos equipos exhibieron sus armas para llevarse el triunfo aunque sin suerte para ninguno de los dos equipos que terminan la jornada en la tercera posición, el Barcelona, y la cuarta, el Villarreal.El partido comenzó con mucha fuerza, con un Barcelona que pronto se hizo con la posesión del balón ante un Villarreal bien pertrechado en su campo pero sin desdeñar el ataque, a la espera de algún resquicio en el rival que le permitieran poner en apuros a Ter Stegen.El intenso juego inicial de ambos también estuvo acompañado por buenas ocasiones de gol para ambas formaciones, ya que el mexicano Jonathan dos Santos tuvo dos buenas opciones para abrir el marcador, si bien fue el Barcelona el que gozó de más oportunidades.De hecho, el equipo de Luis Enrique perdonó dos veces a través del brasileño Neymar, aunque Messi, André Gomes y Luis Suárez también probaron suerte pero se encontraron con el mejor jugador del encuentro en este periodo, el meta local Sergio Asenjo.En la recta final de este periodo tiempo la intensidad del choque descendió quizá como consecuencia de los intensos duelos coperos vividos esta semana ante la Real Sociedad y Athletic Club.El partido continuó en el arranque de la segunda mitad del mismo modo al que llegó al descanso, con el Barcelona volcado en ataque pero fue el Villarreal el que abrió el marcador al aprovechar una rápida contra bien definida por Sansone a los cinco minutos de haberse reanudado el choque.Un error en el pase de Digne en ataque propició un robo de balón del Villarreal y en un contragolpe perfecto Sansone logró batir a Ter Stegan con un disparo cruzado.El Barcelona siguió con el control del balón y la presión pero pasaban los minutos y no encontraba soluciones para supera a la defensa de un Villarreal que, pese al dominio del rival, se le veía cómodo sobre el terreno de juego.Aunque el partido había entrado en una situación de relativa calma en un par de minutos se revolucionó, con dos penaltis reclamados pero no señalados -uno por bando-, un balón al palo de Messi, un disparo de Luis Suárez que despejó Asenjo y su rechace lo envió fuera Neymar tras una chilena y todo a un cuarto de hora para el final.El partido entró en su recta final con un Barcelona aún más volcado en ataque en busca del gol. El equipo de Luis Enrique veía como el Real Madrid se le distanciaba a seis puntos y con un partido menos los madridistas.Pese a los intentos, la buena disposición defensiva de los locales y la actuación de su portero evitaba que el acoso continuó del Barcelona obtuviera sus frutos.Tuvo que ser Leo Messi con una ejecución perfecta de falta directa cuando el partido llegaba al minuto 90 el que acabase con la resistencia numantina del equipo castellonense.Aunque en los cuatro minutos de prolongación ambos equipos tuvieron opciones para marcar, el marcador ya no se movió.Ficha técnica:1 - Villarreal: Asenjo; Mario, Mussachio (Álvaro, m.86), Víctor Ruiz, Jaume Costa; Bruno, Trigueros, Dos Santos, Soriano (Rodrigo, m.83); Sansone y Pato (Castillejo, m.77).1 - Barcelona: Ter Stegen, Sergi Roberto, Piqué, Mascherano, Digne (Arda Turan, m.72); Busquets, André Gomes (Denis Suárez, m.68), Iniesta; Messi, Suárez y Neymar.Goles: 1-0, m.50: Sansone. 1-1, m.90: Messi.Arbitro: Iglesias Villanueva (Comité ). Mostró tarjeta amarilla al local Sansone y a los visitantes Sergio Roberto y Piqué. Expulsó a Jaume Costa (m.93) por doble tarjeta amarilla.Incidencias: partido correspondiente a la decimoséptima jornada de La Liga Santander disputado en el Estadio de la Cerámica ante más de 20.000 espectadores. En los prolegómenos del partido se dio a conocer el cambio del nombre del estadio y el proyecto de remodelación del recinto.