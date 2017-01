Naima García, con ganas de jugar el primer partido del año

La jugadora del Zaragoza Femenino Naima García ha señalado que la plantilla del conjunto aragonés está "muy tranquila y con muchas ganas de jugar el primer partido del año" contra el Oiartzun.



La jugadora aragonesa es conocedora de que el primer partido tras la vuelta de largas interrupciones, como ocurre en este caso por lases peligroso porque se suelen dar resultados inesperados."Es cierto que tras los parones suelen verse muchas sorpresas, así que tenemos que centrarnos al máximo para no ser nosotras una de las sorpresas de la primera jornada del año", ha comentado en declaraciones a la página web del club.Naima García ha recordado las dificultades por las que siempre ha pasado el Zaragoza Femenino a la hora de enfrentarse al Oiartzun, un equipo que no vive su mejor situación al ocupar la última posición de la clasificación."El Oiartzun es un rival que siempre nos lo ha puesto difícil. No podemos fiarnos de su situación, nos importa poco que sean el último equipo de la clasificación porque sabemos de lo que son capaces, así que tendremos que concentrarnos al máximo", ha finalizado la jugadora aragonesa.