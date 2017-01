Fuertes: "Hay que olvidar cuanto antes las vacaciones para evitar sorpresas"

Lucía Fuertes, jugadora del Zaragoza Femenino, ha declarado que la plantilla del conjunto aragonés tiene que centrarse cuanto antes en la competición tras las vacaciones navideñas para evitar sorpresas.



"Tenemos que olvidar cuanto antes las vacaciones navideñas porque en algunas ocasiones, tras los parones, se dan muchas sorpresas y no podemos dejar escapar los puntos frente al Oiartzun en la próxima jornada", ha señalado en declaraciones a la página web del club.El Zaragoza Femenino regresó este lunes a los entrenamientos tras disfrutar de las fiestas navideñas a lo largo de la última semana yde la capital aragonesa."Hemos estado una semana de descanso que nos ha servido para desconectar y descansar y hemos vuelto con muchas ganas de jugar. Tenemos que trabajar mucho ya que el próximo domingo tenemosha afirmado Lucía Fuertes.La centrocampista aragonesa no se fía del Oiartzun, a pesar de que ocupa la última posición de la clasificación y de que todavía no ha ganado, y cree que el conjunto vasco lo va a poner "muy difícil"."No podemos fiarnos aunque ocupen la última posición de la tabla porque en esta liga no hay rival fácil", ha finalizado.