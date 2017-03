Fotu: "El próximo partido contra el Montakit Fuenlabrada es muy importante"

El conjunto aragonés se encuentra con una sola victoria sobre la zona de descenso que marca el Rio Natura Monbus, por lo que el enfrentamiento contra el equipo madrileño, y el siguiente que será frente al equipo gallego, van a ser vitales.

"Son dos equipos con los que estamos ahí en la clasificación y a los que vamos a intentar batir" ha apuntado el jugador del Tecnyconta Zaragoza.

Fotu ha reiterado que ambos enfrentamientos son "muy importantes" para el club aragonés dado lo apretada de la clasificación y por ello ha insistido en que necesitan sacar los dos adelante.

El equipo maño ha sumado solo una victoria en los últimos cinco encuentros, por lo que el jugador neozelandés ha apuntado que era evidente que necesitaban mejorar y que para ello no debían fijarse en la clasificación.

"Sé que no estamos en una buena situación. Necesitamos recuperarnos sin mirar dónde estamos clasificados sino tratando de conseguir todas las victorias posibles", ha destacado el ala-pívot del conjunto 'rojillo'.

El número '42' del equipo zaragozano se mostró satisfecho de que después de varias jornadas sin anotar desde el triple lo consiguiera en el encuentro contra el Saski Baskonia.

"Por fin conseguí anotar uno", ha señalado entre risas, apostillando que espera que lleguen "muchos más".

Después de que frente al equipo vitoriano el jugador de las antípodas anotara 17 puntos y capturase 12 rebotes, su mejor marca en la Liga Endesa, ha asegurado tener olvidadas las molestias de las jornadas precedentes.

"Me siento bien. He estado trabajando mucho con el fisioterapeuta y físicamente me encuentro bien", ha confirmado.

A este respecto, y sobre los problemas físicos que también han arrastrado los pívots Henk Norel y Filip Kraljevic, ha indicado que espera que estén ya plenamente recuperados para poder seguir adelante.