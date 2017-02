Casadevall: "El del domingo es un partido para valientes"

"Es un partido en el que vamos mermados en cuanto a efectivos, sobre todo por dentro, pero que necesitamos el apoyo de nuestra afición para que el equipo dé la cara y luche hasta el final. Son partidos para valientes y creo que estamos trabajando para ganar el partido", ha manifestado esta mañana Andreu Casadevall.

El preparador catalán no podrá contar con Holt, tras acordar esta semana la rescisión del contrato del estadounidense, ni con el capitán, Henk Norel, con un esguince en el tobillo izquierdo. "Sin Holt estamos como al principio de temporada, aunque con la baja de Henk. Pero la línea exterior está igual y entonces lo hicimos bien. Henk va recuperándose poco a poco. Dependerá de la evolución del pie. Cuando entre en pista veremos el dolor que tiene", ha explicado el técnico.

Casadevall ha insistido en la importancia de mantener un buen trabajo defensivo para tratar de conseguir una victoria ante el Real Betis. "No debemos extrapolar lo errores de la defensa al ataque, y viceversa. Sabemos que no somos un equipo físico, que hay jugadores especialistas, pero en estos momentos los especialistas tienen que hacer una serie de cosas a las que pueden no estar acostumbrados, todos tenemos que aportar de todo", ha aseverado.

En el partido de la primera vuelta, los andaluces se impusieron al Tecnyconta en otro final apretado (87-84). Con respecto a ese choque, el equipo de Zan Tabak presenta la novedad de Mahalbasic. "Es un jugador grande, listo y que además de anotar genera para el exterior con las ayudas. Al igual que es vital hacer un trabajo sobre él, también sobre sus bases porque aunque son diferentes imprimen un ritmo alto. Stojanovski allí también nos hizo mucho daño y todos conocemos a Nachbar, que genera mucho desde el uno contra uno y el pick and roll con el pívot", ha concluido Casadevall.