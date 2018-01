Víctor Lapeña: "Creemos de verdad que podemos ganar la Copa"

La labor de Víctor Lapeña como entrenador del Mann Filter subirá varios peldaños de dificultad este fin de semana, durante la disputa en suelo local de la Copa de la Reina. No solo deberá centrarse en el aspecto deportivo; su rol estos días se acercará más al de un ‘coach’ que ayude a sobrellevar el cúmulo de sensaciones. El técnico zaragozano muestra su fe en las posibilidades del equipo a través de un discurso sobrio, firme y alejado de triunfalismos, una filosofía que transmitirá a sus jugadoras.

¿Cómo afronta el equipo la Copa de la Reina?

Llegamos en un momento dulce. Hemos empezado bien la segunda vuelta de la Liga tras ganar a Ferrol, Araski y Gernika consecutivamente. Sabemos que la baja de Jaklin (Zlatanova) es insustituible, pero la llegada de Taru Tuukkanen y la incorporación de Vega Gimeno nos han aportado alegría y aire fresco.

¿Cómo valora el primer cruce, ante el Sant Adriá (viernes, 20.45)?

Es un rival muy complicado. Es, posiblemente, quien menos tiene que perder. Es un recién ascendido, con menos presión que el resto y que ya ha demostrado lo competitivo que puede ser durante el partido que jugaron en nuestro pabellón (el Mann Filter perdió por 69-75). Han ganado muchos partidos y están arriba por méritos propios. Es un equipo contra el que es muy difícil jugar por el estilo que practica y que, como ha demostrado, puede ganar a cualquiera a un partido. Debemos estar muy mentalizados de que tenemos que hacer un partido muy serio.

¿Qué objetivo se marcan?

Creemos de verdad que podemos ganar la Copa de la Reina. Es lo que pasa por nuestra cabeza. Las jugadoras tiene una ilusión tremenda por jugarla, pero hay que canalizar bien los nervios. Hay que digerir la tensión de jugar en casa. Voy a preparar al equipo para que controle bien las emociones. Sobre todo, hay que tener los pies en el suelo e ir paso a paso. No podemos estar pensando en la semifinal con el Girona si no ganamos antes al Sant Adriá. No vamos más allá, porque sería absurdo.

¿Jugar en Zaragoza puede suponer una presión añadida?

No. Siempre es una ventaja jugar en casa, con la gente apoyándote. No tenemos que hacer ningún desplazamiento y podemos estar más tranquilos. Incluso dormiremos en nuestra cama. Solo veo ventajas. Cuando el balón eche a rodar, pienso que todos los nervios que pueda haber por la condición de anfitrión desaparecerán para las jugadoras. La única presión que tendrán es la de gustar al público y hacer que disfrute.

Ya ganó una Copa en la campaña 2013-14, con el Perfumerías Avenida. Un triunfo que quiere volver a saborear el domingo. ¿Qué sintió?

Es una gran sensación, porque es la competición más bonita que existe en el baloncesto femenino. Que se congregue toda la gente involucrada en el mundillo la hace especial. Fue precioso; era un título que no tenía todavía en mi palmarés. Completaba el tridente de coronas que se pueden ganar en España (Liga, Copa de la Reina y Supercopa). Ganarla con el Mann Filter ya sería lo máximo. Poder levantar la Copa o cualquier título con el equipo de mi casa, el que más siento y con el que más me identifico, sería espectacular, el colofón.

¿Por dónde pueden pasar las opciones del equipo?

Necesitamos que nuestras mejores jugadoras rindan al máximo nivel. Como he dicho, tenemos una primera eliminatoria muy dura. Tendremos que apelar a la épica y sacar fuerzas de donde haga falta. Esperemos que todas brillen, que muestren su mejor cara sin excepción. Porque si alguna se cae, nos puede hacer perder.

En caso de pasar de ronda, ¿influirá el día extra de descanso del que habrá gozado el Girona?

Por supuesto. Es un tema al que no le encuentro demasiada lógica. Es una licencia que se ha tomado la Federación para incluir dos equipos más de los que había antes. Lo ideal sería una Copa de ocho equipos, en la que hubiera cabezas de serie, pero en la que todos jugaran cuartos, semifinales y final. Considero absurdo el actual formato, ya que tanto el Girona como el Perfumerías Avenida tienen un presupuesto superior al del resto y grandes plantillas. El año pasado se vio que sacaron de la pista a sus rivales. No les dieron opción. Esperemos que este año cambie.

¿Se ven capaces de competir con los dos grandes?

Sí. Vamos a por la Copa de la Reina. No nos planteamos ir a jugar simplemente por la ilusión que nos hace habernos clasificado por primera vez en la historia del club. El equipo acude con toda la intención de quedar campeón. Y luego ya veremos lo que pasa. Dependerá, para empezar, de si somos capaces de vencer al Sant Adriá.