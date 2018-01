Sebas se hace mayor

Sebas Saiz comparecerá mañana en el pabellón Príncipe Felipe, la que pudo ser su casa en la presente campaña. De hecho, el Tecnyconta estuvo muy cerca de cerrar su contratación el pasado verano. Primero como jugador en propiedad, una vez el pívot había finalizado su etapa universitaria; y más tarde a través de una cesión, cuando el Real Madrid acometió su fichaje como una apuesta de futuro.

El club blanco, que considera a Sebas Saiz el sustituto idóneo de Felipe Reyes, firmó al jugador el pasado mes de agosto, tras abonar al Estudiantes los 100.000 euros de su cláusula de rescisión. Lo hizo con la intención de cederlo a un conjunto de la Liga ACB, para que Sebas fuera adquiriendo experiencia en el baloncesto profesional.

El Tecnyconta fue, inicialmente, el equipo mejor situado para reforzarse con el pívot, pero la operación –a falta únicamente de la firma– no llegó a concretarse por el imprevisto cambio de postura de los blancos. Con la cesión de Sebas ya apalabrada, el Real Madrid elevó sus exigencias: temeroso por la llegada de Jarvis Varnado al equipo aragonés, que apuntaba a reducir el protagonismo de Sebas, los blancos trataron de añadir una serie de condiciones en el contrato de cesión del pívot. Entre otros muchos aspectos, los madridistas quería fijar un mínimo de minutos disputados. El club aragonés no aceptó la imposición del Real Madrid y, finalmente, acabó reforzando su plantilla con Nicolas de Jong. "El Tecnyconta me quería y yo estaba muy ilusionado con ir allí. Me gustaba mucho la propuesta, pero el Madrid, al final, es el que tomaba la decisión sobre mi futuro. Ellos fueron los que decidieron que jugase en el Burgos. Estuve muy cerca de ir a Zaragoza. Fue una lástima, pero ahora estoy concentrado con mi nuevo reto", confesó Sebas el pasado mes de septiembre, pocos días antes del inicio de la Liga Endesa.

Era el segundo intento fallido de los zaragozanos. Semanas atrás, el Tecnyconta también había tratado de hacerse con sus servicios, una vez finalizado su recorrido en Ole Miss, en la NCAA. El pívot alcanzó un acuerdo con los zaragozanos, pero era un jugador reclamado sujeto al tanteo por el Estudiantes, equipo en el que se formó. El club estudiantil tenía un derecho preferente de inscripción sobre Sebas, según el artículo 15.3.2 del convenio colectivo, que finalmente ejerció. Poco después, el Real Madrid abonó al Estudiantes la cláusula de rescisión del pívot, quien fue cedido al Burgos. "Esta temporada será para aprender y mejor", anunció Sebas en septiembre, nada más incorporarse a su nuevo equipo. Y está creciendo a pasos agigantados. Este sábado representará una de las principales amenazas del Burgos. Y será, por su contratación fallida por el Tecnyconta, una de las mayores atracciones del duelo.