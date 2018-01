Gary Neal: "Me encuentro mejor de lo que me esperaba tras estar tres semanas fuera"

El Tecnyconta Zaragoza volverá a disponer este domingo, en un partido de máxima importancia ante un rival directo como el San Pablo Burgos, de su máximo anotador, de su indiscutible referencia ofensiva: Gary Neal. El escolta norteamericano ha ratificado este jueves su mejoría tras sufrir una lesión muscular en el bíceps femoral de su pierna izquierda.

"Me siento muy bien. He realizado un par de entrenamientos con mis compañeros esta semana y me encuentro mejor de lo que me esperaba tras estar tres semanas fuera. Aunque todavía me falta algo de ritmo competitivo", ha reconocido Neal.

No obstante, el jugador de Baltimore ha explicado los avances experimentados. "La última semana, antes del partido contra el Valencia, pude entrenar dos o tres días con el equipo pero al acabar me sentía débil. Aún no estaba preparado. Ya no siento molestias ahora. Mi decisión no se basa en lo importante que es el partido, sino en cómo me siento y he ido evolucionando", ha asegurado.