El Perfumerías Avenida, principal escollo hacia el título de Copa

"Este año, el pase para la Copa de la Reina (equipos clasificados del 3º al 6º puesto al final de la primera vuelta) ha estado más igualado que nunca. Hemos estado todos en un batiburrillo. Ha habido hasta cuatro o cinco equipos peleando por una plaza", explica Luci Pascua. La pívot del Mann Filter avisa sobre el error que supondría confiarse en el debut ante uno de los representantes de la potente zona media-alta que compone esta temporada la Liga Dia. Sobre las funestas consecuencias que acarrearía centrarse ya en el Girona (rival en semifinales) o, sobre todo, el Perfumerías Avenida.

El gigante a derribar

Sin embargo, este último parece ser, salvo sorpresa, el destino al que se va a ver abocado el Mann Filter en caso de alcanzar la última ronda. Esa final que tanto ansía ver el Príncipe Felipe.

El Perfumerías Avenida posee argumentos incontestables para ser calificado como principal aspirante a la corona. Además de contar con jugadoras de acreditado talento como Angelica Robinson, Laura Nicholls o Érika de Souza, el conjunto salmantino es el vigente campeón de la Copa de la Reina y también aspira a revalidar la Liga y la Supercopa. Un fenomenal rendimiento al que ha dado continuidad esta temporada, en la que encabeza la tabla de la competición doméstica con 15 victorias y una sola derrota.

El conjunto de Miguel Ángel Ortega parece haberle tomado la medida al Girona, el otro equipo bien posicionado desde la fría teoría, por plantel y presupuesto, para hacerse con la Copa. Consiguió los tres mencionados trofeos tras derrotar a las gerundenses y ha solventado con victorias los careos de ida (76-53) y vuelta (61-66) entre ellos del presente curso en Liga Dia.

"Es obvio que tiene una plantilla diseñada para disputar competición europea (Euroliga). Pero eso no significa que el resto no podamos dar la sorpresa, más teniendo en cuenta que es un solo partido. Pueden no tener su día", asegura Luci Pascua. El Mann Filter competirá como sabe para aprovechar cualquier momento de debilidad salmantina. Como asidero anímico, el Ferrol: un equipo de la liga de las aragonesas que ha provocado la única derrota del Perfumerías Avenida en la competición doméstica.