La recuperación pasa por Valencia

Los rojillos afrontarán otro encuentro de gran importancia con la moral alta por la victoria ante los madrileños. A pesar de tener que recurrir a dos prórrogas para resolver el choque, fueron capaces de sacudirse los nervios y la ansiedad que parecen acecharles en los partidos que llegan con marcadores ajustados a su conclusión. Pero el técnico Jota Cuspinera no quiere lanzar las campanas al vuelo. "Tenemos la tranquilidad de haber sumado tras mucho tiempo, pero sin ninguna euforia –asegura–. Ha habido alguna sonrisa más, pero los pies están en el suelo porque nos toca seguir remando", afirma. El preparador no pierde de vista el objetivo marcado a principios de campaña: las 12 hipotéticas victorias con las que el equipo obtendría la salvación. A falta de dos compromisos para cerrar la primera vuelta, un triunfo de prestigio ante la entidad taronja o el próximo domingo ante un rival directo como el San Pablo Burgos serviría para cumplir la hoja de ruta.

El cuadro aragonés no podrá contar aún con su jugador franquicia, Gary Neal, quien se recupera de una lesión muscular. Sin embargo, diversas caras se han alzado para suplir su baja en los últimos choques. Barreiro ya fue el máximo anotador del equipo ante el Betis y de nuevo ofreció un sólido rendimiento (especialmente en los momentos más calientes, con rebotes y triples providenciales) ante el Estudiantes, partido en el que McCalebb siguió progresando en su acople a la disciplina del Tecnyconta con 18 puntos. El premio al MVP de la jornada a Nikola Dragovic (18 puntos y 16 rebotes para 33 de valoración) subrayó la variedad de recursos de la que tendrá que echar mano el equipo para superar la siempre difícil visita a la capital del Turia.

Y es que el Valencia Basket plantó cara el jueves –menos de 48 horas antes del partido de hoy– en Euroliga al Fenerbahçe, vigente campeón (67-80), en un encuentro que vio debutar con los naranjas a Sergi García, que aportó 8 puntos. "Parece hecho a propósito; parece que no me podía recuperar hasta jugar contra el Tecnyconta –bromea de cara al choque–. Será muy especial. Me reencontraré con compañeros que han sido mis mentores y amigos todos estos años. Es el club donde me he criado y les tengo mucho cariño, pero cada uno debe defender su posición", argumenta.

Txus Vidorreta también recuperó el jueves a Fernando San Emeterio. Las lesiones están lastrando el rendimiento del Valencia Basket esta temporada y Vidorreta no podrá contar con Williams, Diot, Vives y Joan Sastre, por lo que completará la rotación con los jóvenes Josep Puerto y Triggvy Hlinason. Sastre completará la nómina de exjugadores del Tecnyconta en las filas rivales junto a Sergi García, Sam Van Rossom y Damjan Rudez.

A pesar de sus problemas con la enfermería, Cuspinera no es ajeno al peligro que entraña el Valencia en La Fonteta, donde solo el Real Madrid –líder– ha vencido esta temporada (82-86). "Tienen un grandísimo equipo a pesar de las lesiones, con una plantilla larga y de calidad", esgrime. El vasco da su receta para continuar con la recuperación: "Hacer nuestro trabajo para tener opciones". El Valencia no concede segundas oportunidades.