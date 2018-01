Cuspinera: "No ha habido partido; mi equipo no ha aparecido"

Jota Cuspinera, entrenador del Tecnyconta Zaragoza, dijo no encontrar explicación al partido de su equipo en la derrota de este sábado en la cancha del Valencia Basket y aseguró que directamente no estuvieron en la pista.

"La valoración es muy simple, no ha habido partido, ha habido un equipo y otro que no ha aparecido salvo en los últimos minutos con algo de espíritu. Es ridículo analizar nada. Mi equipo no ha aparecido y el máximo responsable soy yo", explicó en una rueda de prensa.

"No hemos opuesto ninguna oposición", lamentó de nuevo. "No le encuentro explicación. Dársela a lo de hoy es muy complicado. Que Valencia nos gane de 40 en casa entra dentro de lo posible pero si nosotros hacemos algo yo me quito el sombrero", señaló.