Cuando la edad es "solo un número"

La grave lesión de Jaklin Zlatanova el pasado noviembre suponía un contratiempo mayúsculo para los planes de Víctor Lapeña de clasificar al Mann Filter para la Copa de la Reina. Una de las grandes referencias del equipo iba a quedar inoperativa hasta el final de una temporada que estaba resultando bastante prometedora por la rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda. Apenas un mes después, el sombrío futuro que se cernía sobre el conjunto aragonés ha quedado disipado.

Una de las principales razones de este cambio de escenario, además del buen tono mantenido por el resto de la plantilla, se sitúa en la sustituta de la búlgara: la pívot finlandesa Taru Tuukkanen. La aportación de la exjugadora del HyPo finlandés en los tres partidos que ha disputado con la elástica del Mann Filter ha sido fundamental para alcanzar la Copa de la Reina (que, casualmente, se desarrollará en Zaragoza). La finlandesa ha promediado 13.3 puntos y 6.3 rebotes por encuentro, unos registros totalmente impropios de una jugadora de 40 años, exhibiéndose incluso en su debut ante el Bembibre con 20 tantos y 8 capturas. "La edad es solo un número. No siento que tenga 40, sino 25, porque entreno de la misma forma que entonces. Será que tengo la genética de mi parte. Las lesiones me han respetado a lo largo de mi carrera", explica.

Sin embargo, y a pesar de sus excelentes condiciones, la vida media de cualquier deportista de élite invita a plantearse, solo por comparación, hasta cuándo va a seguir compitiendo al máximo nivel. "Me lo preguntan desde hace casi 10 años, pero hasta ahora nunca me he planteado la retirada. Creo que ahora soy mejor jugadora que antes. Entiendo mejor el juego y, obviamente, tengo más experiencia", asegura.