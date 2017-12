Sergi García, objeto de deseo

Sergi García sigue creciendo. El base, de 20 años, ha protagonizado un espectacular inicio de competición en su segunda temporada en la élite, y ya es una de las piezas más codiciadas del baloncesto nacional. Su elevado rendimiento, su amplio margen de mejora, su privilegiado físico, su notable interpretación del juego y su descaro en la pista, al margen de su reciente estreno con el combinado español absoluto, han situado al balear en el centro de la escena. Los grandes conjuntos de la Liga Endesa ya aspiran a su contratación, con el Valencia y el Real Madrid como pretendientes más sólidos para abordar su fichaje. Sobre todo el cuadro levantino, que, incluso, estaría dispuesto a incorporar a Sergi en las próximas semanas para suplir al lesionado Diot.

Para ello, el Valencia debería abonar íntegramente la cláusula de rescisión de Sergi García, cercana a los 300.000 euros, ya que el Tecnyconta no negociará con ningún club la salida inmediata del jugador. La actual normativa de la Liga Endesa permite fichar de otros equipos españoles hasta el término de los primera vuelta; una medida que desvirtúa la competición, que supone un descrédito para la propia ACB y que perjudica siempre a los clubes más modestos. Eso sí, el jugador no tiene previsto salir de forma traumática de la entidad zaragozana. Al contrario, el mallorquín valora el trabajo de formación que ha desarrollado el Tecnyconta con él desde su incorporación al club, en el verano de 2013, además de haberle concedido la oportunidad de consolidarse en la máxima categoría nacional. Por ello, no quiere generar ningún desencuentro.

Nada más finalizar el pasado ejercicio, una de las primeras maniobras del Tecnyconta atendió a la renovación del base, quien finalizaba su contrato con los zaragozanos el 30 de junio de 2018. Sus actuaciones representaron la noticia más reseñable de la pasada campaña, donde el equipo completó un curso desalentador, de continuos sobresaltos, e incluso quedó a escasos centímetros de consumar su descenso a la Liga LEB. De la plantilla aragonesa, únicamente el rendimiento de Sergi superó con creces las expectativas generadas. Cuando el curso echó el cierre, el balear amplió su contrato hasta junio de 2020, con una subida salarial y un aumento de su cláusula de rescisión, próxima a los 300.000 euros –al margen de los derechos de formación–.

Progresión meteórica