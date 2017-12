El Levitec Huesca, a detener a un embalado líder

La mañana dominical se va a presentar intensa en la capital altoaragonesa, en lo que al baloncesto acontece. El Palacio de los Deportes acoge una cita de altísima dificultad para el anfitrión (12.15), un Levitec Huesca que tratará de multiplicarse en todas las facetas del juego para intentar detener al embalado líder, un Breogán lucense que cuenta sus partidos por victorias.

Once veces han saltado a la pista los gallegos y las once veces han terminado triunfantes. Su primera posición actual no es fruto de un cúmulo de casualidades, sino que se apoya en una plantilla de mucho porte a nivel individual con un rendimiento colectivo poderoso. Ahí están sus cifras. Ya no solo es una cuestión de ganar, ganar y volver a ganar. Son bastantes argumentos deportivos los que sitúan al Cafes Candelas Breogán como uno de los más claros aspirantes a tomar el camino de subida a la ACB.

Precisamente en esa máxima categoría se dieron en épocas pasadas un buen número de partidos entre el Peñas y el Breogán. Este domingo el duelo se configura bajo condicionantes muy distintos, dentro de una LEB Oro en la que los ‘caciques’ ya empiezan a destacarse y el resto de equipos tratan de posicionarse mejor en busca de objetivos no tan ambiciosos pero igualmente jugosos. En esas está el Levitec Huesca. Con cuatro victorias totales y acumulando en estos momentos dos derrotas consecutivas, ambas a domicilio, los de Guillermo Arenas forman parte de un nutrido grupo de escuadras que quieren marcar distancia con la zona caliente.