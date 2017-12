"Tenemos que mantener nuestro estilo y minimizar al Barcelona"

Jota Cuspinera, entrenador del Tecnyconta Zaragoza, ha lanzado este viernes un mensaje claro, el mismo que ha transmitido durante toda la semana a sus jugadores: para ganar este domingo al Barcelona (18.00, Príncipe Felipe), el Tecnyconta tiene que ser el Tecnyconta. "Tenemos que salir a hacer nuestro juego porque nosotros no sabemos jugar a otra cosa. Si hemos sido un equipo con tanteos altos en casa, debemos buscar lo mismo. Ser capaces de marcar puntos, mantener nuestro estilo", ha asegurado. "Soy consciente de que cuando juegas a meter puntos frente a un rival de este estilo, también te va a meter puntos. Pero a mí me costaría mucho pedirle a nuestro equipo que hicieran un partido andando, a mitad de posesiones. Así no tendríamos opciones contra el Barcelona. Sería un suicidio", ha enfatizado.