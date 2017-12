Sito Alonso: "Abós es el referente de los técnicos aragoneses"

-Hoy se la juegan en Moscú y en 48 horas visitarán el Príncipe Felipe. Calendario de locos.

Antes de empezar la temporada ya sabíamos lo que teníamos por delante. Disputar dos partidos en tan poco tiempo y con un viaje largo de por medio condiciona, pero debemos acostumbrarnos a ello. Es una circunstancia que no depende de nosotros y afecta a más equipos.

-¿Es posible ser regular con esta frecuencia de partidos?

En aspectos que dependen de nosotros mismos sí. Podemos mantener la actitud, la defensa, el rebote, el acierto en el lanzamiento… Sin embargo, al tener menos margen para preparar el encuentro, resulta complicado trabajar determinados aspectos que dependen del rival.

-El mejor Barça se ha visto frente a rivales de entidad; el peor, ante equipos teóricamente inferiores. ¿Le preocupa que sus jugadores economicen esfuerzos?

Sería muy grave pensar que se esfuerzan en función de lo que tienen enfrente. Hemos sufrido algunos altibajos en el juego, pero creo que estamos en el camino correcto para corregir ese defecto. Veo que vamos mejorando constantemente.

-Por suerte, usted dispone de una plantilla amplia, que le permite escoger y rotar.

En Euroliga sí que puedo introducir todos los cambios que considero oportunos, pero en la Liga Endesa hay que cumplir cupos y eso te limita a la hora de mover piezas.

-¿Es el grupo de más calidad que ha dirigido?

Eso lo podré responder a final de temporada. Los nombres de los jugadores no sirven de nada si no son capaces de exprimirse y ofrecer su mejor versión. Ahí, además de la calidad, influyen factores como la capacidad de sacudirse la presión en los momentos clave.

-¿Cómo está sobrellevando el peso del banquillo del Palau Blaugrana?

La repercusión mediática del Barcelona supera a la de todos los clubes que había entrenado previamente, pero soy una persona a la que suele afectarle bastante poco el entorno. Cada equipo compite por sus particulares objetivos y, en función de eso, yo me exijo siempre el máximo.

-¿Qué cualidades le llevaron a fichar por el Barça el pasado verano?

La directiva valoró que nunca me haya importado qué momento atraviesa un equipo para empezar a dirigirlo. También la importancia que le doy a la cantera, a partir de un conocimiento exhaustivo de las categorías de formación, y la capacidad de obtención de resultados que venía demostrando en mis anteriores etapas.

-Una de sus señas de identidad es la defensiva agresiva. ¿Le está costando más de lo previsto que el equipo la asimile?

Cuando emprendes un proyecto, el proceso de aprendizaje es lento. Me gusta que mis equipos presionen conjuntamente y, cuando falla un jugador, el bloque entero lo acusa. Pero quiero aclarar que, más allá de mi particular forma de entender la defensa, trato de adaptarme a los jugadores que tengo. Antes de imponer mis conceptos, siempre intento entender qué es lo que ellos necesitan para sentirse cómodos sobre el parqué.

-Sorprende el caso de Aleksander Vezenkov, que acumula un mes sin disputar un solo encuentro.

En cualquier momento volverá a contar con minutos de juego porque es un ejemplo de trabajo diario y superación. No hay ningún problema con él; al contrario. En estos momentos, tiene por delante a otros compañeros como Adam Hanga, Pierre Oriola, Víctor Claver o Rakim Sanders, pero estoy seguro de que su situación en el equipo cambiará próximamente. Aleksander todavía es muy joven y no hay que tener prisa con él.

-Desde que con 11 años empezó a entrenar en Compañía de María (Zaragoza) hasta hoy, ha dirigido a jugadores de la talla de Rudy Fernández, Ricky Rubio o Álex Mumbrú. ¿Con cuál de ellos ha disfrutado más?

Estos tres son muy buenos, pero no quisiera olvidarme de otros como Salva Arco, Raúl Neto, Javi Salgado, Elmer Benett… Por suerte, he entrenado a gente de muchísima calidad. Ahora mismo, me toca gozar de un jugador ejemplar e histórico como Juan Carlos Navarro, pero podría nombrar una larga lista y me seguirían faltando nombres. Es un privilegio haber podido dirigir tantos talentos de grandes equipos del país.

-Ello le convierte en el modelo de los técnicos aragoneses de la actualidad.

Me formé en Aragón -entre Zaragoza y Monzón- pero después me llegó la oportunidad de dar el salto a Badalona para unirme a la disciplina de la Penya y mi carrera ha transcurrido fuera. Para mí, José Luis Abós es el gran referente de los entrenadores de la Comunidad. Él fue capaz de triunfar en su ciudad, en el equipo de su vida. Es una pena que nos hayamos quedado sin saber dónde estaba su techo.

-¿Veremos a Sito Alonso entrenando en el Príncipe Felipe?

No lo sé. Zaragoza, por razones obvias, es una ciudad muy importante para mí, pero ahora mismo es algo que no me planteo.

-¿Sigue la dinámica del Tecnyconta?

Sí, forma parte de mi trabajo. Hay equipos a los que controlo más que a otros, pero este es uno de los que sigo habitualmente. Mis orígenes me llevan a seguir los resultados del equipo de un modo especial.

-Jota Cuspinera, como usted, sabe lo que es empezar desde abajo. ¿Qué destacaría del trabajo que viene realizando el preparador vasco en Fuenlabrada y Zaragoza?

En primer lugar, la capacidad que tiene para revertir situaciones adversas. Ahí está el ejemplo de que, después de un complicado arranque con el Tecnyconta, ha logrado obtener grandes resultados esta campaña. Además, creo que gestiona muy bien los vestuarios. En Zaragoza ha sabido relacionarse con los líderes veteranos y sacar el máximo rendimiento de jóvenes talentos como Sergi García.

-¿Ve al Tecnyconta disputando la Copa del Rey?

Les veo con capacidad de no caer en el error de obsesionarse con objetivos, con la inteligencia de no mirar más allá del partido de este domingo.