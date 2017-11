Gary Neal, MVP de noviembre de la Liga ACB

Gary Neal cierra un segundo mes de competición brillante, habiéndose convertido en pieza fundamental de la buena marcha del Tecnyconta Zaragoza. El escolta estadounidense cierra este periodo con una valoración media de 22,0 puntos, cifra que le otorga la designación como MVP Movistar del mes de noviembre, reconocimiento que recibe por primera vez en su carrera en la Liga Endesa. “Estoy muy contento por este reconocimiento. El premio tiene aún más significado porque ha servido para ayudar al equipo a ganar partidos después de un complicado inicio de temporada”, resalta el jugador.

Tras un inicio que no fue el deseado, el Tecnyconta Zaragoza ha logrado encadenar una serie de victorias que le han permitido situarse en la zona media de la tabla y mirar de reojo a los puestos que dan acceso a la Copa del Rey. Y buena parte de esta transformación tiene un culpable con nombre y apellido. Se trata de Gary Neal, uno de los jugadores más en forma de la competición.

Así, ha logrado cerrar este atípico segundo mes de competición, más corto de lo habitual por el parón que realiza la Liga Endesa por las llamadas 'ventanas FIBA', con una valoración media de 22,0 créditos, convirtiéndose así en el mejor jugador de este periodo y, por tanto, logrando la designación como MVP.

Ésta es la primera vez que el escolta de Baltimore consigue este reconocimiento. También en este mes se estrenó como Jugador de la Jornada. Fue en la octava, tras el encuentro que disputó su equipo frente al Iberostar Tenerife en el Príncipe Felipe. Sin palabras dejó Gary Neal a todos los que estaban viendo el choque, al anotar 30 de los 32 puntos que sumó tras el descanso y en apenas 14 minutos. Con 3 asistencias, 2 rebotes y 8 faltas recibidas, cerró una estadística que le llevó a establecer su tope de valoración en la Liga Endesa (32).

Su segunda mejor actuación de noviembre no obtuvo el premio de la victoria. En la jornada 9, en la pista del Montakit Fuenlabrada, el Tecnyconta Zaragoza cayó derrotado, pese a volver a contar con un Gary Neal en plena forma. Él fue el máximo anotador del encuentro, sumando un total de 22 puntos, aportando además 2 rebotes y 5 asistencias, para una valoración final de 23 créditos.

El escolta del Tecnyconta Zaragoza ha logrado en este periodo una valoración media de 22,0 puntos por partido, siendo el resto de sus promedios en el mes de noviembre de 22,7 puntos anotados, 1,7 rebotes capturados, 4,0 asistencias repartidas y 6,0 faltas recibidas.

Gary Neal cierra este mes de noviembre ocupando la décima plaza del ranquin de valoración, con una media de 15,6 créditos. También se encuentra en el 'top 10' de máximos anotadores, situándose ya en la tercera posición (17,4 puntos), siendo el quinto jugador que más minutos ha disputado hasta el momento, lo que demuestra la confianza que su técnico tiene en él.

"Es un gran orgullo recibir un MVP en una liga del nivel de la Liga Endesa. Es un aliciente que me empuja a seguir trabajando duro para demostrar lo que puedo hacer después de un año difícil en el que jugué poco por culpa de una lesión, ya que considero que aún no he alcanzado mi mejor nivel", resume Neal.