Empujones y manotazos en la última tangana entre Ibaka y LaMarcus Aldridge

Serge Ibaka y LaMarcus Aldridge se han convertido en la madrugada de este martes en los protagonistas negativos de una nueva jornada en la NBA tras el enganchón que han tenido a falta de tres minutos para el final del choque que medía a los San Antonio Spurs con los Toronto Raptors, que se ha saldado con victoria de los texanos (101-97). Un rifirrafe que se ha iniciado en la lucha por un rebote en la que ha habido todo tipo de contacto y que ha terminado con el empujón del jugador norteamericano al internacional español.

Ibaka and Aldridge had exchange words with a "Little Boy-Man" push.#NBABeef pic.twitter.com/92Bg2jJmbR