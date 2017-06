Mondelo: "No es ganar el Europeo, es cómo se ha hecho"

"Aparte de ganar la medalla de oro, lo importante es cómo lo ha hecho este equipo, como han ejecutado todo, con qué seguridad y confianza. Especialmente los dos últimos partidos contra Bélgica y Francia, hicimos mala a Francia y era la máxima favorita. No es ganar, es cómo se ha hecho, eso nos tiene en 'shock' en positivo", manifestó el técnico este lunes en Madrid.

Para el preparador del combinado nacional, que acumula cinco medallas consecutivas en las últimas cinco competiciones (dos oros europeos, plata olímpica, plata mundial y bronce europeo), esta es sin duda "la mejor generación" del baloncesto español.

"Creo que sí es la mejor generación. Aparte del talento, la calidad, la mejora física respecto a otras generaciones, esa diferencia que tenemos con otros países por desgracia, también está el tema del compromiso, el vestuario, los automatismos, la química y que los egos estén al servicio del equipo", explicó ante la prensa tras visitar el Palacio de la Moncloa para ser felicitados por el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy.

Para el técnico de la selección este grupo de jugadoras tiene esa "suma" que hace que sean tan competitivas respecto a otros conjuntos de la historia y del actual panorama internacional.

"Es cierto que otras generaciones lo han hecho muy bien y han conseguido medallas con todavía más dificultad. Las ganaron y enseñaron a estas que juegan ahora. Y el trabajo de entrenadores anónimos, las federaciones autonómicas y españolas con las niñas y niños en campeonatos. Conseguimos tener un gen competitivo porque solo compitiendo se consigue competir. Eso y la lectura de juego nos iguala a los equipos que son mejores físicamente", añadió.

El entrenador barcelonés se calificó como "un privilegiado" no solo por sus jugadoras, con las que lleva casi ocho años en algunos casos y con las que a veces "las miradas bastan", sino también por su cuerpo técnico, del que destacó su profesionalidad.

Preguntado por la pívot hispanocaribeña Sancho Lyttle, el preparador dijo que fue "fundamental" y se quejó de que no haya sido incluida en el quinteto ideal del campeonato, formado por la española Alba Torrens, la francesa Endene Miyem, la belga Emma Meesseman, la griega Evanthia Maltsi y la italiana Cecilia Zandalasini.

"No sé quién no debe estar en el cinco ideal del campeonato pero sí sé quién debe estar y no está que es Sancho, que ridiculizó a dos de las que están en semifinales y final. Lo que pasa es que han puesto a una jugadora de un equipo que quedó muy atrás en el quinteto y es una gran injusticia para Sancho", aseguró.

La próxima cita para la selección será el Mundial 2018, que se disputará en España y donde los aficionados esperarán una sexta medalla consecutiva de las jugadoras españolas

"El problema es culpa nuestra, bendita culpa, que como jugamos el Mundial en casa se pedirán medallas. Tenemos que intentarlo. No sé de qué color, a ver cómo estamos el año que viene y los rivales. Rusia, Serbia e Italia se han quedado fuera del Mundial, eso te dice la dificultad. Tenemos que optar a medalla porque lo hacemos bien y jugamos en casa. Pero que sea más un reto que una presión. El entorno es eufórico, lo hemos provocado nosotros", finalizó. EFE

1011340