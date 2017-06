Cuspinera: "El objetivo es alcanzar las mayores cotas posibles, por lo menos no sufrir"

"Una vez que salí de Fuenlabrada hubo ‘feeling’ por las dos partes y las cosas surgieron de forma espontánea y rápida. El proyecto me ilusionaba y tarde muy poco en decir que sí. Estoy aquí para intentar hacerlo lo mejor posible y ayudar a liderar este proyecto desde la pista", ha indicado Cuspinera. El nuevo responsable del Basket Zaragoza ha explicado que le gustan los proyectos "donde me siento a gusto y feliz", antes de fijar su primer objetivo para la próxima campaña.

"La idea es asentar a Zaragoza en la zona tranquila. El proyecto es ilusionante, intentaremos alcanzar las mayores cotas posibles. Ahí ponemos el listón, por lo menos en no sufrir", ha asegurado.

Cuspinera, junto a Salva Guardia, trabaja desde ya en la confección de una plantilla prácticamente nueva, que actualmente cuenta con solo tres jugadores con contrato en vigor (Bellas, García y Barreiro).

"Buscamos una mezcla. Es importante tener jugadores que aporten experiencia, mezclado con gente joven que sea ya un presente y tenga un futuro prometedor. Esa es la idea que tenemos, aunque sabemos que el mercado no es fácil", ha lamentado el vasco.

Por último, Cuspinera ha expuesto la que será su hoja de ruta al frente del banquillo zaragozano. "Soy un entrenador que me gusta el baloncesto alegre. Me gusta jugar atractivo, no solo para el jugador, también para el aficionado. Para poder competir no basta con jugar alegre. También hay que defender, bajar al barro y hacer ese trabajo sucio que cuesta un poco más. Mi ideal de juego es defender y correr. A partir de ahí intentaremos potenciar las cualidades de los jugadores que tengamos en la plantilla", ha concluido.