Luis Guil: "El equipo está preparado para la final contra Estudiantes"

"Tenemos que sacar esta situación entre todos los que estamos aquí y veo al equipo preparado para afrontar la final del domingo. Los jugadores han visto ya partidos completos de Movistar Estudiantes y analizan cómo juega cada rival. Tengo que sacar el máximo rendimiento de los jugadores y jugarán los que estén preparados para la batalla", ha indicado el técnico.

Además, Guil ha solicitado el apoyo de la afición zaragozana para el que será el último encuentro de la temporada. "La afición de Zaragoza sabe mucho de baloncesto y es muy exigente, pero siempre ha apoyado al equipo. Su apoyo está siendo incondicional, han estado de diez toda la temporada y estoy seguro de que el domingo estarán de veinte ante la importancia del partido", ha asegurado el preparador del Tecnyconta.

Anteriormente a su intervención ha comparecido Stevan Jelovac, que ha pedido "perdón" por su actuación en Manresa, donde una falta técnica en los últimos segundos del encuentro permitió el empate de los catalanes. "Siempre juego con corazón y esa fue mi reacción. Pido perdón a mis compañeros y a nuestra afición porque no ganamos el partido por mi culpa. Si cuando meto el triple no gesticulo ni hago nada, el árbitro no pita falta técnica", ha explicado el serbio.