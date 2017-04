Guil: "Podemos ganar a cualquier rival y contra el Barcelona tenemos opciones"

"Hemos competido con todos los equipos menos el día del Gran Canaria y no veo miedo en los jugadores, veo preocupación por no ganar, pero es algo en lo que van mejorando", ha explicado en rueda de prensa el preparador del conjunto aragonés.

El entrenador andaluz ha destacado que después de la derrota de la última jornada contra el líder, Iberostar Tenerife, lo que más les ha afectado a los jugadores es haber jugado un buen partido y no haberlo podido completar con una victoria.

"Defensivamente en Tenerife estuvimos muy bien y llegamos a todos los pases extra, algo que hace muy bien el equipo canario, y eso tiene mérito porque es el que mejor está jugando y solo al final el cansancio nos pasó factura", ha analizado.

Guil reconoce que es "difícil" derrotar al Barcelona pero no da el partido por perdido de antemano, un encuentro que cree que hay que construir "sobre la defensa y correr" porque piensa que al conjunto catalán "se le puede correr", algo que no pasaba con el Tenerife.

Igualmente ha resaltado que la plantilla del Tecnyconta solo piensa en el siguiente encuentro que tiene que disputar, algo que ya demostró en el partido del Iberostar Tenerife.

"Tenemos que competir cada día y creo que el equipo puede ganar en Barcelona. Es muy difícil pero está capacitado y con el esfuerzo de añadir un jugador mas tras el fichaje de Knight tenemos posibilidades de poder competir con cualquiera.

A este respecto ha comentado que la contratación del escolta norteamericano ha supuesto "un alivio" porque podrá contar con un jugador más en la rotación y que era la posición que necesitaban en previsión de los problemas físicos que llevan arrastrando tanto Tomás Bellas como Gecevicius.

"Hemos buscado un jugador para el mayor numero posiciones y que pueda hacer el mayor número de cosas posibles. Es un jugador muy interesante, lo conozco. Nos puede dar anotación, rebote, físico, energía y defensivamente se desenvuelve bien", ha analizado.

Igualmente ha añadido que era "difícil" encontrar todas esas cosas en un jugador que estuviera en el mercado y que se pudiera contratar.

"Ha valorado 18 en Alemania con buenos porcentajes de tiro y la liga alemana es tras la ACB y Turquía, quizá la más potente. Tenemos referencias buenas de Knight. Es un jugador para ahora y para el futuro", ha finalizado.