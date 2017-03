Guillermo Arenas: “Será clave que consigamos templar los nervios”

El triunfo del Magia ante el Oviedo sacó de los puestos de descenso al conjunto oscense, que ahora no quiere dar un paso atrás y pretende impulsarse en lo clasificatorio y en lo moral ante un Barça B que ha mutado con sus incorporaciones hacia un bloque mucho más sólido y eficaz. Así lo demuestran sus tres victorias consecutivas, que han hecho elevar su casillero hasta las seis, las mismas que el colista Marín Peixegalego. El Peñas suma siete, una menos que las ocho de los riojanos del Calzados Robusta. Vamos, que la competición por la zona baja arde.

“El equipo ha estado un poco más contento y liberado por la victoria, pero aún así sabemos que queda mucho trabajo porque por abajo todos los rivales aprietan”, ha señalado el técnico Guillermo Arenas, que ha destacado “los problemas” de Fontet y Motos durante la semana para entrenar, confiando en que ambos puedan estar en buenas condiciones para la vital cita de este domingo.

El preparador asturiano ha avisado de que el Barcelona B poco tiene que ver con el de hace unos pocos meses. “Ha cambiado bastante de la primera vuelta. Tiene los jugadores jóvenes buenos del comienzo, que cuentan con mucha calidad, y se les ha juntado Peña, que ahora mismo está muy inspirado con un 60 por ciento en tiros de tres. Tienen jugadores que generan mucho y tendremos que estar pendientes para que no lo consigan. En defensa, atentos sobre todo en el uno para uno”, ha manifestado sobre su rival, destacando igual otros nombres de los blaugranas: Peno y sobre todo Trías.

Arenas ha catalogado el choque, en el que espera “un ritmo muy alto”, como “un partido en el que el resultado puede marcar cómo trabajaremos el resto de la temporada. Se lo hecho ver a los jugadores y ellos lo saben. No podemos esquivarlo. Una victoria nos ayudaría bastante. Pero también sabemos que aunque sea clave va a ser muy duro ante este Barça”. Cuando concluya el encuentro, “aunque el resultado haya sido en contra no estaremos desahuciados”, asegura el preparador peñista, quien ha desgranado “otra clave” en el partido de este domingo: “Que consigamos templar los nervios y no tengamos muchas pérdidas”.

Respecto al último fichaje, el ala pívot serbio Uros Petrovic, Arenas se ha mostrado muy satisfecho. “Tiene calidad y nos va a ayudar. Además cuenta con experiencia y en ciertos momentos eso es vital. Ahora cuando quieres salir de estos puestos, aún más”, ha comentado.