El zaragozano Rodrigo San Miguel lidera al equipo revelación de Europa

Allí, en un Tenerife efervescente y triunfante, el aragonés está viviendo sus mejores días como jugador profesional. Titular indiscutible, promedia 7,2 puntos, 2,9 asistencias y 2,6 rebotes en 25 minutos de juego. "Indudablemente, es el mejor momento de mi carrera. A nivel colectivo, nunca había estado tan arriba a estas alturas con ningún equipo. Sí con Valencia, pero allí mi rol era diferente. Este año estoy jugando mucho y sintiéndome importante dentro de la pista. Estoy muy contento", relata desde la isla.

Además de saborear uno a uno los resultados, Rodrigo está disfrutando al máximo de jugar al baloncesto, algo que no ha sucedido siempre en su trayectoria como profesional, que ya alcanza los 364 partidos en la ACB (más otras tres temporadas en la LEB). "He alcanzado una madurez deportiva grande, que para un base es fundamental. Estoy disfrutando muchísimo de jugar al baloncesto. Hay épocas en las que en el baloncesto profesional se soporta mucha presión. Entonces, lo único que buscas es ganar partidos y a veces nos olvidamos de disfrutar. Este año, desde el principio todos nos lo estamos pasando muy bien dentro de la pista. Y eso se traduce en buen juego, buen rollo y victorias", relata el zaragozano.

Además de buen rollo y notable juego, el equipo de San Miguel, que dirige el veterano Txus Vidorreta, destaca por su coralidad y su sacrificio colectivo. "Hemos creado un bloque en el que no dependemos de uno o de dos jugadores. Todos aportamos y cada día sobresale uno. Hemos tenido lesiones de jugadores muy importantes como Nico Richotti o Javi Beirán y el equipo ha sido capaz de mantener su nivel. No tenemos jugadores egoístas y siempre pensamos en el colectivo", analiza el veterano base. Eso se traduce, claro, en un pabellón prácticamente lleno todas las semanas que ya ha disfrutado de un triunfo histórico frente al Barcelona. "Es la primera vez en la historia que el equipo está tan arriba y la gente se está volcando", subraya.

El futuro y el Tecnyconta Zaragoza

Segundos en la ACB, clasificados para octavos de final de la Eurocup, con plaza para la Copa del Rey… ¿y ahora, qué? ¿Con qué sueña el Tenerife de San Miguel? "Hay que intentar estirar este momento al máximo. Estar segundos no significa que haya que ganar la liga o la Copa del Rey. Tenemos que intentar llegar lo más lejos posible y asegurar una plaza en el 'play off', que era nuestro objetivo al principio de la temporada", explica.

En lo personal, cerca de los 400 partidos en la máxima categoría, Rodrigo San Miguel no se marca límites. "Echas la vista atrás y ves que llevas muchos años jugando a nivel profesional. No sé cuánto me queda, pero ojalá que sea mucho. Físicamente estoy muy bien y no he sentido ningún bajón con la edad. No he tenido lesiones importantes y eso ayuda mucho", apunta el aragonés.

Sobre el Tecnyconta Zaragoza, un club al que sigue con cariño desde la distancia, San Miguel asegura que "es un equipo que ha tenido problemas de lesiones" que le han impedido competir al máximo nivel. "Tienen una buena base y cuando estén todos disponibles pueden rendir mucho y bien. Estoy seguro de que no van a pasar problemas porque tienen jugadores de mucha calidad", agrega.