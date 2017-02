"Necesitamos un jugador interior". Salva Guardia, director técnico del Tecnyconta, admite las carencias que presenta la plantilla bajo los aros, aunque también recuerda, al mismo tiempo, "las dificultades financieras" del club aragonés para acometer un nuevo refuerzo. "Estamos estudiando diferentes opciones, pero no resulta, ni mucho menos, una tarea fácil. Nuestro presupuesto es el que es, y en estos momentos nos encontramos al límite. Además, no vamos a gastarnos un dinero que no tenemos", sostiene Guardia, quien considera que la entidad "ya realizó un importante esfuerzo" para la contratación de Adas Juskevicius, el pasado mes de noviembre.