Arenas: “Necesitamos el 150% de cada uno de los jugadores”

Guillermo Arenas ha destacado este viernes en su presentación la necesidad de fortalecer la defensa y de que los jugadores aporten “el 150%” de sus posibilidades como elementos de peso para cambiar urgentemente la dinámica de malos resultados que acumula el Magia Huesca. Las ocho derrotas que arrastran los verdes se llevaron por delante a Sergio Jiménez, por lo que ahora se estrena en el cargo el entrenador asturiano. Lo hará el próximo lunes con el choque que los peñistas jugarán en casa ante el Lérida (20.00).



. Es el primer paso para conseguir resultados”, ha explicado ante los periodistas en su puesta de largo como preparador del Magia Huesca, en el que pretende establecer igual “un ritmo alto en ataque, tratando de ser muy verticales”.“Les he dicho a los jugadores que voy a intentar exigirles al máximo porque ahora necesitamos no el 100%, sino el 150% de cada uno de ellos”, ha desvelado Arenas sobre su primera toma de contacto con la plantilla. “He visto a la gente muy dispuesta para salir de ahí abajo”, ha añadido.Pese a los malos resultados, “. Tienen ganas de escapar de donde estamos y lo van a dar a todo”, ha opinado el ex entrenador del Oviedo, equipo que ascendió a LEB Oro y donde tuvo un papel destacado. Esta temporada se encontraba dirigiendo al Mieres de EBA.Arenas ha expresado su anhelo de que los aficionados “sigan apoyando al equipo como han hecho siempre.y que seamos competitivos en la pista para que eso arrastre a los de fuera”.