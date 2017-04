Del CAI Zaragoza a gran estrella de la NBA

Pese a su impronunciable apellido, Antetokounmpo recibió más de medio millón de votos en el primer recuento para el partido del All Star, solo un puñado menos que Sephen Curry o Kevin Durant y bastantes más que Carmelo Anthony o Dwyane Wade, por citar algunas de las superestrellas de la NBA. Si nada se tuerce en forma de lesión, será titular indiscutible en el partido entre los mejores jugadores de la liga, programado el próximo 19 de febrero en New Orleans.

En su cuarta temporada, Antetokounmpo ha destrozado todos los registros en los Milwaukee Bucks:Un equipo, los Bucks, habituado a las últimas posiciones de la Conferencia Este y que esta temporada ocupa posición de 'play off'. En Nochebuena despidió el año con su mejor registro anotador: 39 puntos ante los Washington Wizards y, para estrenar el 2017, se graduó en el Madison Square Garden de Nueva York con 27 puntos, 13 rebotes, 4 asistencias y la canasta de la victoria en el último segundo del partido.que intenta medir todas las contribuciones positivas de un jugador en un solo número. La suya es de 28,8 (la media en la liga es de 15), una cifra que ningún jugador había alcanzado a su edad. En septiembre, antes de que alcanzara aún su máximo nivel,"Puede marcar una época en esta generación", aseguró hace unos días su entrenador, el mítico Jason Kidd., encima este también empezó tirando muy mal y, poco a poco, se está convirtiendo en una amenaza", comentaba tras un partido Dwane Casey, técnico de los Toronto Raptors., dijo el todavía presidente de los Estados Unidos, un reconocido amante del baloncesto.

Un vídeo casero, un viaje a Grecia y un partido alucinante

Giannis Antetokounmpo con la camiseta del CAI Zaragoza.



Hoy es fácil ver que el espigado griego de 2 metros y 11 centímetros es un supercrack del baloncesto . Sin embargo,Era delgadito, alto, subía el balón con facilidad… llamé a su agente y, una semana más tarde, me marché a Grecia a verlo", explica el propio Willy Villar, ahora director deportivo de Movistar Estudiantes."Le hicimos un entrenamiento individualizado y me dejó sin palabras.Jugó un partido contra el Junior del Panathinaikos e inmediatamente después llamé al presidente, Reynaldo Benito. Teníamos que fichar a aquel chico". Había anotado 44 puntos y había capturado ocho rebotes.En octubre de 2012, Antetokounmpo firmaba un contrato de cuatro temporadas con el CAI Zaragoza y las expectativas se dispararon en el baloncesto europeo.El CAI lo había puesto en el radar y el mundo asistía con asombro al nacimiento de una estrella."Al tener entonces 18 años,Con 22 años es una estrella mundial, a la altura de los mejores de todos los tiempos, y va a serlo así durante más de una década. Hay una foto con la camiseta del CAI y nosotros tenemos que sentir el orgullo de saber que saltó al estrellato desde nuestro club", apunta Villar."Cuando no era nadie, el CAI apostó por él.Cuando debute en el All Star, nadie podrá borrar que Zaragoza fue un paso decisivo en su carrera. Algo que, por cierto, él reconoce y agradece", subraya con orgullo su descubridor.