Sergi García: "Podemos estar más arriba de lo que hemos demostrado hasta ahora"

El Tecnyconta Zaragoza dice adiós este próximo fin de semana a la primera vuelta de la competición. Una primera fase de la temporada marcada por la tremenda irregularidad que ha venido ofreciendo el equipo lejos del pabellón Príncipe Felipe. En ese mismo escenario, donde el conjunto aragonés ha conseguido cuatro de las cinco victorias que acumula hasta ahora, el equipo de Andreu Casadevall ha seguido preparando el choque que le medirá este domingo (18.30) al Manresa, colista de la competición.



"Los últimos tres partidos no hemos estado al nivel que habíamos empezado la liga y se está notando mucho la defensa que estamos haciendo. Aunque no es solo eso, también debemos mejorar la actitud y estar mentalmente concentrados., pero creemos que podemos estar más arriba de los puestos que ocupamos actualmente", ha explicado esta mañana Sergi García.El base disputó nueve minutos en el último encuentro ante Estudiantes aquejado de unas molestias en su adductor.", ha asegurado el jugador, quien considera que "tenemos que jugar muy duros, ayudarnos en defensa y no perder la concentración. Ser un equipo todo el rato, no solo en ataque. Pienso que formamos un grupo excelente que debemos demostrarlo también dentro de la pista".Tras las últimas tres derrotas consecutivas,No hemos sabido cerrar algunos finales que han sido apretados. Tampoco se sabían muy bien cuáles eran las expectativas de esta plantilla, pero creo que podemos estar más arriba de lo que hemos demostrado", ha reiterado el balear.