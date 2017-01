Diario de una aragonesa en Oremburgo

La vida allí es muy distinta a la de Zaragoza. "El día a día es duro. Nadie habla inglés e incluso mis compañeras rusas no tienen un inglés fluido.y eso, sumando al cambio horario (cuatro horas más que en España), implica que cuando viajamos a jugar por Europa, con partidos a las 20.00, para nosotras son las doce de la noche. ¡Tu cuerpo solo te pide descansar, no jugar un partido de baloncesto!", relata Ouviña desde Oremburgo.Cristina Ouviña, convertida ya en una trotamundos del baloncesto europeo,y las notables actuaciones en los duelos que enfrentaron a los dos equipos el año pasado en la Euroliga despertaron el interés delpor la base zaragozana. "Siempre es importante tener a alguien de tu mismo país en el equipo y, si es el entrenador, mucho más. Sé lo que quiere de mí y lo que quiere del equipo. Para él es su segundo año y fuera de la cancha también está siempre para ayudarme", explica sobre el importante rol de Roberto Íñiguez (nuevo seleccionador de Montenegro) en su día a día.El Nadezhda camina tercero en la clasificación del campeonato doméstico y segundo en el exigente grupo B de la Euroliga femenina. Todo ello con el apoyo de, ya que Oremburgo, una ciudad de un tamaño similar a Zaragoza, "solo dispone de equipos de fútbol y baloncesto femenino", tal y como explica la zaragozana. "subraya. En el plano personal, Ouviña está completando una notable temporada como indiscutible base titular del equipo, adaptada a la competición rusa y disfrutando de una elevada cantidad de minutos.

Mascotas callejeras, frío extremo y conversaciones en polaco

A Cristina, amante de los animales, le ha sorprendido tremendamente "la vida animal" que hay en las calles de Oremburgo. "Pero como él hay muchos más. La gente los cuida muy bien y son muy cariñosos", describe.Pero más que los animales callejeros, lo que más le ha llamado la atención en estos primeros meses en Rusia ha sido el frío.. Cuando lo escuchas en la televisión, no te lo crees. Pero ahora sí que me lo creo. Comparado con el cierzo maño… ¡el cierzo no es nada!", apunta. Y el ruso, ¿cómo lo lleva? "Nadie habla inglés, peroYo lo digo en polaco y ellos me entienden", cuenta.Cracovia, Oremburgo… Cristina Ouviña está desarrollando su carrera deportiva muy lejos de España, algo que "cada año cuesta más". "Todo el mundo que me conoce sabe que soy muy de casa, y cada año me cuesta más despedirme. Pero, agrega.¿Y la selección? ¿Le quedan esperanzas de volver?Pero llevo ya muchos años quedándome a las puertas y eso hace que poco a poco pierdas la ilusión. Pero al final siempre es un orgullo y vas con ganas. A ver si tengo suerte en la siguiente convocatoria y puedo, por fin, disfrutar de los mismos éxitos que están teniendo el resto de mis compañeras", concluye.