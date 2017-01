Arcega: la saga continúa

Una medalla de plata en el Eurobasket de Nantes (1983), otra en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles (1984) y un bronce en Roma 1991 avalan la trayectoria internacional de Fernando Arcega. El 'abuelo', como así fue conocido -anecdóticamente- desde su llegada a la selección juvenil, disputó 121 encuentros con España, compartiendo vestuario con jugadores de la talla de Fernando Martín, Nacho Solozábal o Juan Antonio Corbalán.



Para la posteridad quedan aquellos combinados dirigidos por Antonio Díaz-Miguel, capaces de superar a la. En el recuerdo, las finales perdidas frente al, aún por explotar, o Italia. También Atenas 1987, que encumbró a Grecia en el trono continental y propició una imagen histórica:(Fernando y su hermano Pepe),juntos en una misma concentración. Cuatro zaragozanos formando parte de un bloque que no ha vuelto a contar con tantos miembros de la Comunidad.Después vinieron los, hasta alcanzar un vacío que se mantiene en la actualidad. Desde 2010, ningún aragonés ha lucido el rojo de España en categoría sénior. Mientras, en las inferiores han ido sonando nombres como los de Carlos Alocén , el más joven en debutar con el Tecnyconta Zaragoza. Lo hizo como cadete, con 15 años y 10 meses. Más abajo todavía, en los infantiles, juega, hijo menor del gran capitán del Basket Zaragoza que sueña con seguir los pasos de sus predecesores. Esta semana, compite en elde Huelva."Claro que le gustaría seguir avanzando para alcanzary defender a la selección española absoluta. Es la, pero ha de ser consciente de que es realmente complicado. Llegar arriba requiere una serie de circunstancias que no siempre se dan. Ahora tiene que centrarse en disfrutar", explica su padre, y evita hacer comparaciones. ". Él es zurdo y yo era diestro, pero, más allá de eso, hay que valorar que tiene solo 13 años. Todavía es pronto para definir su estilo de juego. Lo que sí puedo decir es queque su abuelo inculcó a toda mi familia".Lucía la camiseta del Real Zaragoza e imitaba a las estrellas del Barça mientras chutaba a portería en la calle. Pero su inclinación cambió radicalmente. ". Después está la Federación Aragonesa, que le ha brindado la oportunidad de disputar torneos autonómicos. Él está encantado con los entrenamientos y con entrar en el equipo", comenta el mítico '6', que tiene una particular forma de ver este tipo de eventos.. El ganar o perder tiene que ser secundario; los chicos tienen que pasarlo bien mientras aprenden a convivir.", subraya, y vuelve a incidir en la importancia de que su hijo no sienta la presión de pertenecer a una saga como la suya: "No quiero que se pare a pensar si es mejor o peor porque los grandes perjudicados de estas historias son los niños.".Por último Arcega recuerda la trayectoria de sus dos hijas, mayores que Fernando. "por problemas de espalda. Ellas también han sabido ensalzar los valores que antes mencionaba, esa cultura de trabajo que es fundamental en cualquier faceta de la vida", concluye.