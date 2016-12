Casadevall: "Es un partido clave para salir de abajo"

El cuadro zaragozano buscará su sexta victoria de la temporada. Un triunfo permitiría, además de mantener vivo el sueño de disputar la próxima Copa del Rey,La Copa no me preocupa en estos momentos. Si ganamos tendremos esa ilusión viva para seguir sumando. Vamos a un campo difícil ante unha indicado esta mañana Andreu Casadevall, antes de precisar que “al rival hay que valorarlo en su justa medida, no por la clasificación. Va solo a dos partidos de nosotros”.El técnico catalán ha vuelto a incidir en la importancia del trabajo defensivo de sus jugadores para poder contrarrestar los ataques de su rival.Si planteamos un encuentro a campo abierto con intercambio de canastas, tenemos todas las de perder porque es el juego que buscan. Tenemos que ser constantes en defensa, no permitir canastas fáciles, sabiendo que pueden encadenar tres o cuatro triples”, ha explicado.Tras el último triunfo en casa contra el Morabanc Andorra (90-74), el Tecnyconta Zaragoza tratará de despedir el año con una nueva victoria a domicilio, antes de recibir el próximo 2 de enero al FC Barcelona en el pabellón Príncipe Felipe (20.00).