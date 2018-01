El Ríos quiere estirar su gran momento

El Ríos Renovables quiere estirar su dulce momento en los dos encuentros que le restan antes del parón por la disputa del Europeo de fútbol sala -programado en Eslovenia del 30 de enero al 10 de febrero-. Los dos partidos que afrontan los aragoneses son a domicilio, el primero este viernes (20.30) en la complicada pista de Anaitasuna ante el CA Osasuna Magna, cuarto clasificado de la competición y un equipo que últimamente se le atraganta a los de Santi Herrero. De hecho, desde el 5-4 de la campaña 14-15 no logran los zaragozanos la victoria ante los navarros.

El Ríos Renovables Zaragoza viene de lograr un meritorio empate ante El Pozo Murcia, uno de los grandes de la Liga y equipo al que trató de tú a tú en todo momento. Con el punto logrado ante los de Duda, el conjunto aragonés acumula un total de once encuentros ligueros más uno de Copa del Rey sin conocer la derrota. Antes de que la competición se detenga por los compromisos internacionales de la selección española, el equipo dirigido por Santi Herrero quiere sumar el máximo número de puntos posibles en las visitas a Pamplona y Cartagena con el objetivo de sumar el máximo de puntos posibles para acercar el objetivo del ‘play off’ por el título.

Actualmente, el Ríos Renovables es sexto a cuatro puntos del quinto clasificado, el Jaén Paraíso Interior; tiene un colchón de cinco puntos con respecto al sexto, que es el Palma Futsal; y la distancia con el noveno, el Aspil Vidal Ribera Navarra, es de nueve puntos. Un colchón que tratarán de ampliar este viernes en una complicada salida.

Un rival en buena forma

Por su parte, el Osasuna Magna destaca por la calidad individual y grupal de sus jugadores. De hecho, la mayoría de ellos llevan varias temporadas en el club verde, igual que su entrenador Imanol Arregui. El equipo navarro viene de empatar 6-6 en Torrejón de Ardoz ante el líder de la Liga, el Movistar Inter, y de perder en casa contra El Pozo Murcia, pero antes de esos dos encuentros acumulaban seis victorias y un empate de forma consecutiva. Una racha sobresaliente. Su buen hacer le ha aupado hasta la cuarta posición y suma 37 puntos, cinco más que el Ríos Renovables Zaragoza.

Óscar Villanueva, uno de los jugadores más importantes del conjunto zaragozano, afirma que el equipo "está bien y en una línea muy buena". Sin embargo, advierte que "Anaitasuna es una pista muy difícil, pero vamos con la intención de sacar los máximos puntos posibles".

"El Osasuna Magna es un equipo muy intenso, no da un balón por perdido nunca y la clave va a estar en la concentración, como venimos haciendo hasta ahora, hacer una buena defensa y aprovechar las ocasiones que tengamos", agrega el futbolista zaragozano. Por último, sobre los dos partidos consecutivos lejos del Siglo XXI, el aragonés no se marca un objetivo de puntos: "Primero vamos a Navarra y luego a Cartagena. Primero uno y luego otro, no pensamos más allá", subraya.