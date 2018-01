Cecilia Buil, a una escalada de hacer historia

Cecilia Buil es una mujer que no conoce límites. La montañera oscense está a punto de completar un reto mayúsculo, a la altura de muchas de las grandes gestas del deporte aragonés. Cecilia se encuentra a solo una escalada de completar el proyecto ‘Huellas on ice’, que nació en 2014 con el ambicioso reto de escalar una nueva ruta en las cascadas de hielo de cada uno de los continentes del mundo. Sería la primera montañera de la historia en conseguirlo. Palabras mayores. Su reto empezó e n Chile, para seguir en Turquía, Sudáfrica, Nueva Zelanda y Canadá. Al buscar rutas de hielo estacional, el que se forma cada invierno, la Antártida no es parte del reto. A la primera vía, de 160 metros, la bautizó como ‘La Gioconda’ y está ubicada en el valle chileno del Marmolejo, a 4.100 metros de altitud y accesible tras 9 horas de aproximación con esquís. "Nos costó tres intentos porque cuando le daba el sol por la mañana, empezaba a derretirse el hielo y caían piedras de una pared que hay encima", recuerda.

Para los no iniciados en la materia, lo que hace Cecilia consiste, ni más ni menos, en "escalar en hielo por un sitio por el que no ha pasado antes nadie", lo que implica "un desconocimiento absoluto de la dificultad o la longitud" del terreno a explorar. "Es muy emocionante. Me encanta viajar y es un modo de compatibilizar ambas aficiones", relata Cecilia, que a sus 44 años es una de las escaladoras más reconocidas del país. De hecho, es una de las pocas que puede considerarse una profesional de la escalada.

Después de ‘La Gioconda’, en Chile, llegó ‘Ana to Lia’, en la parte asiática de Turquía. "Es de lo más bonito que he escalado en hielo. Es preciosa, con una pared muy vertical de cien metros rodeada de roca", subraya. ‘Ana to Lia’ es la unión de su propio nombre y el de Anna Torretta, una amiga italiana con la que Cecilia comparte aventuras de montaña.