Natxo González: "Como entrenador, me voy tranquilo a casa"

El entrenador del Real Zaragoza, Natxo González, se ha lamentado este sábado del infortunio de su equipo, que no ha pasado del empate en La Romareda pese a acumular las mejores oportunidades de peligro. Sin embargo, el cuadro aragonés ha presentado un desatino inausual en el remate, especialmente en la primera mitad, y ha acabado cediendo dos nuevos puntos al calor de sus aficionados. "Hemos sido mejores durante la mayor parte del choque, pero nos ha faltado acierto a la hora de concretar nuestras ocasiones", ha analizado el técnico zaragocista, nada más finalizar el encuentro.

Natxo ha confesado que, en la actualidad, el conjunto aragonés cuenta "con cuatro o cinco puntos menos" de los que él había previsto en el inicio de la competición, aunque ha defendido su trabajo y el de los futbolistas. "No hemos sido capaces de marcar un gol en la primera mitad y, por el contrario, a otros les basta con muy poco para marcarnos. Y luego hemos podido empatar gracias a Guti, con un lanzamiento de lejos", ha explicado el preparador del conjunto zaragocista.

"Como entrenador, yo me voy tranquilo a casa", ha observado posteriormente el técnico, quien ha dicho haber visto "muchas cosas positivas" en su equipo. "Al final, lo que queda es el resultado, pero yo tengo que ir un poco más allá. Teníamos un bloque muy joven en el campo, que es algo importante. Y hemos competido en un estado complicado con el clima, la lluvia, un campo cada vez más pesado y el desgaste que se va acumulando con el paso de los minutos. Estos jugadores han merecido más", afirmó Natxo, quien señaló que las condiciones del terreno de juego no habían alterado su planteamiento inicial. "En la primera parte, el campo ha aguantado más o menos bien. Si acaso, ya tras el descanso, sí nos faltaba gente con poderío en el juego aéreo para desarrollar otras variantes", explicó el técnico, en referencia a las bajas de Toquero y Borja Iglesias en la zona de vanguardia.

También Raúl Guti, el autor del gol zaragocista, ha considerado "injusto" el desenlace del duelo, porque el conjunto aragonés "fue mejor" que su rival a lo largo de los 90 minutos. "Hemos merecido mucho más de lo que nos llevamos. Hemos tenido ocasiones suficientes para ganar el partido", ha insistido el centrocampista, quien ha recordado también que, por la intensidad de la lluvia, los zaragocistas no han podido desarrollar "todo lo trabajado durante la semana". "Las condiciones del terreno de juego han perjudicado nuestro estilo", advirtió Guti.

Pese al nuevo contratiempo, el futbolista del Real Zaragoza ha abogado por "seguir trabajando", porque al cuadro aragonés le sobreviene ahora "una nueva oportunidad en casa". Será el próximo sábado, contra el Tenerife: "La Romareda tiene que ser un fortín, porque esta afición se lo merece. Ojalá en el próximo encuentro cambie la dinámica", ha señalado el centrocampista.

Gerard López, contento

Por su parte, Gerad López, entrenador del Barcelona B, ha hecho hincapié en la actitud de sus futbolistas, quienes no se han amilanado en un escenario como La Romareda y han sabido, además, "competir con acierto" en unas condiciones adversas. "Nos enfrentábamos dos equipos que le damos un buen trato al balón. Nosotros no controlamos el registro del estilo directo y nos hemos tenido que adaptar. Teniendo esto en cuenta, es para estar contento. Además, el punto en Zaragoza siempre hay que darlo por bueno", ha sostenido el preparador azulgrana, quien se ha lamentado, eso sí, "de no haber aguantado el resultado" cuando su equipo se había adelantado en el marcador. "En cualquier caso, este tipo de partidos ayuda a crecer a los chicos, algunos todavía en edad juvenil", ha concluido.