Messi podría dejar el FC Barcelona en caso de independencia

En el caso de una hipotética independencia, Messi continuaría jugando en el Barcelona, pero solo si esto le permitiera "jugar en una liga de primer nivel europeo", es decir, o en la liga española -posibilidad que la legislación vigente no permite- o en la alemana, la inglesa o francesa. De lo contrario, el jugador abandonaría automáticamente el club sin necesidad de pagar su cláusula de 700 millones, ha explicado El Mundo.

A raíz de este hecho, el Barça ha aclarado que en el caso de una Cataluña independiente todos los jugadores quedarían libres de su obligación de permanecer en el club, pues entienden que esa circunstancia alteraría de forma sustancial el contrato si, por ejemplo, el Barcelona pasará a formar parte de una liga formada exclusivamente por equipos catalanes. Esto es así debido a un principio fundamental del Derecho, que es la cláusula rebus sic stantibus, que permite revisar los contratos cuando se den circunstancias nuevas respecto a las existentes en el momento de la firma.

La ley del Deporte

La actual Ley del Deporte excluiría de forma automática al Barcelona de la Liga española en caso de independencia, pues según establece el artículo 6 : "Para la participación de sus miembros en actividades o competiciones deportivas oficiales de ámbito estatal o internacional, las federaciones deportivas de ámbito autonómico deberán integrarse dentro de las federaciones deportivas españolas correspondientes"

En una nueva república catalana, la Federación catalana ya no representaría a una autonomía española y, por lo tanto, no estaría integrada en la Real Federación Española de Fútbol (RFEF). Como informa el diario El Mundo, el presidente de la Liga española, Javier Tebas, ya se pronunció en los últimos meses sobre este tema y aclaró que "solo un Estado no español puede jugar la Liga o competiciones oficiales españolas, y es Andorra".

Este artículo también dejaría al Barcelona fuera de las competiciones internacionales y para poder volver a jugar en ellas, Cataluña debería pedir a la UEFA la constitución de la liga catalana y acceder a torneos como la Champions o la Liga Europea a través de esta.